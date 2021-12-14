Коли та чому вигідно працювати безпечно: новий випуск "А що далі?" з Оксаною Сироїд

Охорона праці – корупційна рента для чиновників чи реальний механізм зберегти життя? Про міф української байдужості, чому безпечний бізнес є більш ефективним та про міста як основні кризові менеджери майбутнього – у новому випуску "А що далі?" із Оксаною Сироїд та засновником компанії FAST Федором Сердюком.

Розпочавши у 2014 році навчати військових першій медичній допомозі як волонтер, за 8 років Федір Сердюк зумів перетворити свою діяльність в успішний бізнес, що надає послуги з управління безпекою провідним промисловим гігантам України.

Мотивація підприємців, які звикли до радянської моделі керування підприємствами, інвестувати в безпеку є дуже різною.

"Ми намагаємося продавати послугу так, щоб зробити її вигідною, створювати системи, які є більш ефективними, коли безпечно, – зізнається Федір Сердюк. – Окрім того, все частіше самі працівники створюють запит на такі послуги та ініціюють тренінги з безпеки".

Як вважає Федір Сердюк, приватний бізнес в багатьох випадках може значно ефективніше за державу управляти безпековими ризиками та їх наслідками. Це є нормальною світовою практикою.

"Я на 90% впевнений, що стіну на кордоні з Мексикою будувала приватна компанія, а не солдати-строковики. Хоча це була геополітична задача. 50% персоналу в Афганістані – були приватні люди", – ділиться спостереженнями Федір Сердюк. – Мені важливо, щоб в Україні і в регіоні був інструмент, який дозволяє швидко полагодити якусь критичну річ – будь-то пожежі в Туреччині, чи історія з судном (танкером, який перевернувся поблизу Одеси у 2019 році, – ред). Бо це всіх нас стосується".

Однак на думку Федора Сердюка, чим далі, тим менша здатність людства на глобальному рівні управляти кризами, тому буде зростати роль міст в цьому питанні.

Федір Сердюк є генеральним директором компанії FAST, яка консультує понад 130 міжнародних та українських компаній з питань безпеки праці та навчає персонал першій медичній допомозі. Серед його клієнтів METRO, DTEK, Укргазвидобування. Федір Сердюк був відзначений рейтингом Forbes як один із найуспішніших молодих підприємців України (2020) та Європи (2021).

Нагадаємо, "А що далі?" – новий соціальний медіапроєкт віцепрезидентки Київської школи економіки і співголови Львівського безпекового форуму Оксани Сироїд, який має боротися з наративами російської пропаганди в Україні про начебто неспроможність українців будувати успішну державу. Програми виходитимуть щочетверга на YouTube-каналі проєкту.

Партнери проєкту:

Львівський Безпековий Форум

Київська Школа Економіки

Інститут Просвіти

Проєкт реалізовується за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.