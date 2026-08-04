Як повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на оригінальний матеріал інформаційного агентства Reuters, українська компанія Fire Point планує здійснити перше успішне перехоплення балістичної ракети в межах новітнього проєкту Freyja вже до середини 2027 року.

Генеральна директорка Fire Point Ірина Терех офіційно повідомила, що до масштабного проєкту вже приєдналися 13 європейських промислових партнерів. За її словами, майже всі ключові домовленості щодо співпраці вже досягнуті. Наразі Fire Point активно інтегрує свій власний перехоплювач FP7.X із передовими системами наведення та радіолокаційними станціями, які постачають європейські оборонні компанії.

Зараз ми перебуваємо на найінтенсивнішому і водночас найскладнішому етапі остаточного складання всіх компонентів разом із радіолокаційними станціями спостереження, радіолокаційними станціями стеження та головками самонаведення,

– Ірина Терех, генеральна директорка Fire Point.

Відомо, що над створенням командного центру системи працює відома норвезька компанія Kongsberg. Водночас німецький оборонний гігант Diehl Defence вже підтвердив факт переговорів щодо постачання сучасних систем наведення для українського комплексу.

Чим Freyja має перевагу?

Головною перевагою нового перехоплювача стане його економічна ефективність. У Fire Point розраховують, що вартість однієї ракети не перевищуватиме 1 мільйон євро, що становить приблизно від чверті до шостої частини вартості стандартної ракети для американського зенітно-ракетного комплексу Patriot.

За словами Терех, компанія намагається реалізувати надскладну програму, яка у світовій практиці зазвичай триває десятиліттями, лише за кілька років. Наразі розробники вже провели щонайменше п'ять випробувань перехоплювальної ракети. Крім того, архітектура комплексу Freyja буде повністю відкритою, що дозволить за потреби легко замінювати окремі компоненти від різних виробників без необхідності змінювати всю систему.

Варто зазначити, що проєкт Freyja набув безпрецедентного міжнародного масштабу. Офіційний запуск цієї коаліції відбувся у липні 2026 року в Парижі, де до ініціативи долучилися уряди десяти європейських держав, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Данія, а також дванадцять провідних оборонних гігантів, таких як Eurosam, Leonardo, Thales, Hensoldt та SAAB.

При цьому Україна отримала унікальний офіційний статус країни-системного інтегратора, що покладає на Fire Point повну відповідальність за зведення всієї архітектури протиракетної оборони. Фінансування етапу досліджень та розробок проєкту повністю здійснюється самими компаніями-партнерами до моменту створення мінімально життєздатного продукту.

Які характеристики має FP-7.X?

Технічні характеристики перехоплювача FP-7.X вражають своїм потенціалом. Ракета довжиною 7,25 метра здатна перехоплювати цілі на висоті від 20 до 25 кілометрів у радіусі до 80 кілометрів. На поточному етапі швидкість перехоплювача сягає 1800 метрів за секунду, проте в перспективі розробники планують збільшити цей показник до 2200 метрів за секунду.

Хоча зараз використовується осколково-фугасна бойова частина, у майбутньому планується перехід на надсучасну технологію прямого кінетичного ураження. Завдяки згаданій відкритій архітектурі пускові установки, розраховані на розміщення від чотирьох до шести ракет, зможуть безперешкодно інтегруватися з найкращими світовими радарами.

Серед них шведські Saab Giraffe 8A/4A, французькі Thales Ground Master 400, німецькі Hensoldt TRML-4D та данські радіолокаційні станції Weibel.

Паралельно зі створенням оборонного щита Fire Point розробляє потужний наступальний арсенал. Восени 2026 року компанія завершує підготовку до першого випробувального польоту великої балістичної ракети FP-9. Цей виріб оснащений твердопаливним двигуном із 4,6 тонни палива та несе бойову частину вагою 800 кілограмів.

Дальність польоту FP-9 становить до 850 кілометрів, і розробники відкрито заявляють про її здатність досягати Москви. Крім того, ударна версія ракети FP-7 вже пройшла п'ятнадцять успішних випробувальних пусків, очікує на сертифікацію в Міністерстві оборони України та готується до першого бойового застосування на початку осені 2026 року.

Також компанія активно збирає перші десять прототипів власного турбореактивного двигуна для крилатої ракети FP-5 Flamingo, щоб замінити дефіцитні радянські авіадвигуни Івченко АІ-25ТЛ від літаків Л-39 Albatros.

Сама ж ракета Flamingo, яка має дальність польоту до 3000 кілометрів, вже довела свою ефективність, коли у червні 2026 року успішно уразила російський завод військових компонентів у Чебоксарах, що розташований за понад 960 кілометрів від Харкова, пролетівши за складною траєкторією близько 1800 кілометрів.

Що відомо про масштаби Fire Point?

Масштаби виробництва Fire Point зросли до неймовірних розмірів. З невеликого стартапу на вісімнадцять осіб у 2023 році компанія перетворилася на гіганта, який оперує майже дев'яноста секретними виробничими майданчиками в Україні та одним заводом у Данії.

Штаб-квартира компанії розташована у Києві на вулиці Григорія Кочура, 19. Зараз на підприємствах працює близько шести тисяч людей, які щомісяця випускають сотню крилатих ракет Flamingo та тисячі безпілотників FP-1 та FP-2, а оцінка вартості компанії інвестиційними банками сягнула 5,8 мільярда доларів.

Політичний та корпоративний бекграунд компанії також привертає значну увагу. У листопаді 2025 року до консультативної ради Fire Point приєднався колишній держсекретар США Майк Помпео. Водночас співзасновник компанії Денис Штилерман підтвердив відмову від пропозиції щодо продажу частки бізнесу Тімуру Міндічу, який фігурує у корупційних розслідуваннях НАБУ щодо монополізації ринку оборонних закупівель.

Цікаво, що архітектура ракети FP-7 на 20 відсотків базується на радянських розробках для комплексів С-300 та С-400, зокрема спрощеній версії ракети 48Н6, креслення яких, за даними розслідувачів, були отримані саме за сприяння Міндіча. Сам Штилерман, який до 2016 року мав російське громадянство та виконував контракти для Міноборони РФ, офіційно розірвав усі зв'язки з країною-агресором.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали про безпрецедентні виклики, які стоять перед розробниками подібного озброєння. Створення надійної протибалістичної системи за два-три роки є надзвичайно амбітним завданням, адже у світовій практиці такі проєкти вимагають десятиліть.

Міжнародні експерти, зокрема Фабіан Гоффманн з Норвезького інституту оборонних досліджень, висловлюють певний скептицизм щодо можливості швидкого досягнення 95-відсоткової ймовірності перехоплення, тому заявлені терміни до середини 2027 року варто розглядати радше як стратегічну мету, аніж як гарантований факт.