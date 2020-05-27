Коли у Києві відновлять роботу ТРЦ і готелі: Кличко назвав дату

З суботи, 30 травня, в Києві відновлюють роботу торгово-розважальні центри. Також знову можуть запрацювати готелі. Щоправда, хостели й надалі залишаються закритими.

Відновлення роботи ТРЦ і готелів у Києві: подробиці

Відповідне рішення ухвалила столична Комісія з надзвичайних ситуацій у Києві. Про це під час відеобрифінгу 27 травня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, хоча і ТРЦ відкриють, але це не стосується розважальних зон.

Також із 30 травня можуть відновити роботу й готелі. Однак хостели залишатимуться закритими.

Кличко наголосив, що для готелів прописано чіткі вимоги, яких вони повинні дотримуватися.

Мовиться передусім про:

темпратурний скринінг співробітників і клієнтів,

масковий режим (поза номерами).

Крім того, якщо відвідувачі захочуть вийти у вестибюль, то тут можна одночасно перебувати не більше ніж 1 особі на 10 квадратних метрів площі.

Кличко додав, що ресторани в готелях поки працюватимуть:

на виніс,

на обслуговування в номерах.

Рішення щодо відновлення роботи в Києві ресторанів і кафе Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо.

Раніше Кличко казав, що великі ТРЦ потрібно відкривати лише після відновлення роботи метро. Адже більшість людей добираються на роботу саме громадським транспортом. Крім того, відкриттю ТРЦ має сприяти й епідситуація.

Додамо! Від суботи 23 травня в столиці знову почало їздити метро.

Кличко підкреслив, що ТРЦ зможуть відновити роботу лише у випадку сприятливої епідеміологічної ситуації. Віталій Кличко вдруге написав звернення до Кабміну із проханням відкрити метро. Питання про відкриття торгових центрів буде наступним етапом ослаблення.

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Чому сьогодні не можна відкрити розважальні зонт та фуд-корти у ТРЦ

За словами міністра охорони здоров'я Масима Степанова, саме у розважальних зонах і на фуд-кортах відбувається велике скупчення людей, і тому важко буде контролювати дотримання протиепідемічних норм.

У підсумку це сприятиме:

поширенню коронавірусу,

зведе нанівець результати багатьох попередніх карантинних обмежень.

Степанов додав, щойно епідеміологічна ситуація дозволятиме, ніхто не буде затягувати із відкриттям цих майданчиків.

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Станом на 23 травня в Україні підтвердили 21 905 випадків COVID-19. Одужати за час епідемії вдалося 7 995 особам. Щоправда, 658 пацієнтів, на жаль, померли.

Щодо Києва, то у столиці захворіли на коронавірус 2 739 осіб, 442 людини одужали, а 64 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою.