Залежить від солоності води: науковець розповів, коли медузи зникнуть з Азовського моря

Влітку 2021 року біля берегів Азовського моря відбулось нашестя медуз. Чи зменшиться кількість цих тварин у майбутньому – залежить від змін солоності водойми.

Загалом медузи, ймовірно, ніколи не зникуть з Чорного моря. Про це розповів кандидат біологічних наук Петро Кулик.

До теми На Азовському морі туристи страждають від нашестя медуз, які заполонили узбережжя: відео

Медузи можуть не зникнути ніколи

За словами науковця, кількість медуз залежить від погоди і температури води. У 2021 році спостерігають збільшення кількості цих тварин через переважання теплих чорноморських течій.

Ще навесні медузи, які приплили з Чорного моря, почали розмножуватись та рости у теплій воді. Кулик наголосив, що поки солоність води в Азовському морі не знизиться хоча б до 13 проміле, медуз влітку буде дуже багато.

Згідно з прогнозом вчених, в найближчі роки солоність моря буде лише збільшуватись. Внаслідок цього медуз буде чимало.

Читайте також Моторошні красені заполонили Азовське море: вчені пояснили нашестя медуз

Нашестя медуз: останні новини