Залежить від солоності води: науковець розповів, коли медузи зникнуть з Азовського моря
Джерело:"Громадське"
Влітку 2021 року біля берегів Азовського моря відбулось нашестя медуз. Чи зменшиться кількість цих тварин у майбутньому – залежить від змін солоності водойми.
Загалом медузи, ймовірно, ніколи не зникуть з Чорного моря. Про це розповів кандидат біологічних наук Петро Кулик.
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Медузи можуть не зникнути ніколи
За словами науковця, кількість медуз залежить від погоди і температури води. У 2021 році спостерігають збільшення кількості цих тварин через переважання теплих чорноморських течій.
Ще навесні медузи, які приплили з Чорного моря, почали розмножуватись та рости у теплій воді. Кулик наголосив, що поки солоність води в Азовському морі не знизиться хоча б до 13 проміле, медуз влітку буде дуже багато.
Згідно з прогнозом вчених, в найближчі роки солоність моря буде лише збільшуватись. Внаслідок цього медуз буде чимало.
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Нашестя медуз: останні новини
- Про нашестя медуз у липні 2021 року повідомляли на пляжах курортного Бердянська.
- Через велику кількість мертвих тварин на березі та біля самого берегу, люди просто не могли купатись у морі.
- Згодом від нашестя постраждати також популярні курорти Кирилівка та Лазурне.
- Коса Пересип була просто покрита медузами.