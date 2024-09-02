Битва за Покровськ наближається: Мусієнко дав прогноз боїв на осінь

Битва за Покровськ стане генеральною битвою для російських військ в межах їхньої наступальної кампанії, яку вони розпочали восени 2023 року. За результатами цієї кампанії стане ясно, в якому фізичному стані перебуватимуть окупанти і наскільки ЗСУ встигнуть відновити ресурси. Від цих факторів залежатиме подальша ситуація.

Про це наголосив в етері 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, додавши, що в переліку цих факторів й операція Сил оборони України в Курській області.

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Коли може розпочатись битва за Покровськ

На Торецькому напрямку попри тиск і успіхи, які має ворог, вдається збивати темп атаки противника. З погляду утримання позицій під Вугледаром, українські бійці вже перевершили навіть оптимістичні прогнози, бо ризики того, що ворог буде сунути й брати в напівоточення Вугледарський напрямок – існували.

Зараз ЗСУ використовують переваги ландшафту, рельєфу, водойм, щоб стримувати там противника. Це вдається зробити. Поки що не справджується найпесимістичніший прогноз, що може статися так, що ЗСУ доведеться здійснювати стратегічний відступ з особливо важливих позицій на Донеччині.

Але, як видно на сьогодні, відступ з певних ділянок є, однак це не стратегічний відступ з усіх позицій. Ще є міста-фортеці на півночі області, в першу чергу Слов'янськ, Краматорськ, вже потім буде битва за Покровськ. Вона ще не розпочалась. Думаю, це станеться в другій половині вересня,

– озвучив Мусієнко.

Ворог намагається деморалізувати українське суспільство

З його слів, варто враховувати, що попереду осінньо-зимовий період, який дещо сповільнить наступальну активність ворога. Військовий експерт зауважив, що російські війська, попри свої здатності й можливості, теж не можуть наступати нескінченно.

Зараз є намагання противника максимально деморалізувати українське суспільство, спробувати зробити це з українським військом, посіяти паніку, вкидати певні публікації про негативні прогнози.

Яким чином ворог може захопити Донецьку область до кінця 2024 року? Немає для цього передумов. Ворог має успіхи на Покровському напрямку протягом серпня, дійсно веде стрімкі наступальні дії, але це не означає, що він наближається до захоплення всієї Донецької області,

– наголосив Мусієнко.