Андрій Білецький 28 листопада назвав неприйнятним виведення Сил оборони з неокупованої частини Донбасу. За його словами, розмова про зупинку по лінії фронту можлива, якщо Росія через 5 – 6 місяців почне втрачати позиції.

Бригадний генерал підкреслив в інтерв'ю The Washington Post, що відступ з Донеччини став би катастрофічним ударом для українського суспільства. Будь-які поступки такого штибу означатимуть моральний злам для нації та крах для керівництва держави.

Чому здача територій неможлива?

"Це стало б цілковитим крахом для президента – він це чудово розуміє – для уряду і для самоусвідомлення українців… Якщо ми відступимо, просто кинувши людей і землю напризволяще, це стане моральним зламом для всієї нації. Україна не може погодитися на здачу Донбасу",

– зазначив бригадний генерал.

Коли можлива пауза у бойових діях

Військовий переконаний, що найбільш реалістичним компромісом могло б стати заморожування бойових дій вздовж поточної лінії зіткнення.

Проте це вимагає впровадження інституційних змін в усьому українському війську – таких самих, які раніше забезпечили успіх контрнаступальної операції "Вівальді".

Коли через п'ять-шість місяців стане очевидно, що Росія не тільки не наблизилася до встановлення повного контролю над Донбасом, а й втрачає позиції, тоді можна буде серйозно розглянути питання про зупинку по лінії фронту… Ми маємо змусити росіян усвідомити, що їхня мета, яку вони вже звузили, є недосяжною,

– пояснив командир.

Пріоритети та ставлення до політики

Відповідаючи на запитання про можливі політичні та президентські амбіції, військовий запевнив, що під час боротьби за виживання подібні думки можуть виникати лише у корумпованих людей.

Його головним фокусом залишається всебічний розвиток і реформування армії.

Навіть якби війна припинилася, я хотів би й надалі брати в цьому участь, оскільки армія буде головною державотворчою опорою країни протягом наступних 50 років,

– додав Андрій Білецький.

Раніше Володимир Зеленський також зазначав, що добровільний вихід із Донбасу означатиме програш у війні та спровокує нові апетити ворога.