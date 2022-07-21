Арахамія розповів, коли призначать нового генпрокурора та яким буде його головне завдання

Верховна Рада припинила повноваження Ірини Венедіктової на посаді Генпрокурора. Вже найближчим часом варто чекати на нове призначення.

Посада Генерального прокурора України після усунення Ірини Венедіктової залишається вакатним. Втім, чекати нового призначення залишилося недовго.

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Коли призначать нового Генпрокурора

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамя повідомив про те, що призначення нового Генерального прокурора України відбудеться найближчим часом. Про нього мають оголосити впродовж найближчих 10 днів.

Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає Президент України,

– написав Арахамія.

Він також звернувся до конкурсної комісії з обрання керівника САП та попросив завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк.

Усунення Венедіктової: як це було

17 липня на сайті Президента з'явився указ Володимира Зеленського про відсторонення з посад Ірини Венедіктової та Івана Баканова.

Сам Зеленський пояснив, що причиною такого кроку стала велика кількість зрадників у прокуратурі та СБУ.

Наразі обов'язки генерального прокурора виконує Олексій Симоненко, але до цього є також багато запитань.

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