У Кремлі припустили можливість проведення нового раунду мирних переговорів щодо завершення війни проти України у тристоронньому форматі вже найближчим часом. Водночас російська сторона наголошує на тому, що її початкові вимоги для припинення бойових дій залишаються незмінними.

Про це прессекретар російського диктора Дмитро Пєсков розповів для пропагандистських ЗМІ.

Коли можуть відновитися мирні переговори?

Москва не виключає проведення дипломатичних консультацій у наступному місяці – у жовтні.

Помічник керівника Кремля Юрій Ушаков уточнив, що російська сторона не змінювала висунутих раніше умов для припинення військового конфлікту.

Я б сказав, що вимоги залишаються незмінними, жодного посилення немає. Просто ми хотіли б, щоб ці вимоги рано чи пізно, а краще рано, були виконані,

– цинічно зазначив посадовець.

Публічні заяви російських представників лунають на тлі оголошень української сторони щодо підготовки дипломатичного процесу. Напередодні глава Офісу президента України Кирило Буданов підтвердив намір провести новий раунд консультацій у жовтні 2026 року у тристоронньому форматі.

Він не став розголошувати конкретне місце проведення потенційних перемовин, відповідаючи на запитання щодо можливої зустрічі на Близькому Сході.

Нагадаємо, за словами помічника Володимира Путіна Юрія Ушакова, Москва вже підтримує певні контакти з Києвом та обговорювала з американською стороною подальший переговорний процес. Місцем нової зустрічі можуть знову стати Абу-Дабі, де представники Росії та України вже проводили переговори. Крім того, у Кремлі заявили, що не планують публічно розкривати конкретні пункти мирних пропозицій.

До слова, президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися на полях саміту G20 у Маямі. Проте, у Кремлі категорично відкинули цю ідею та зазначили, що зустріч двох лідерів може пройти тільки у Москві. Ба більше, окупанти заявили, що "надсилали запрошення" українському президенту.