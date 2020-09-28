Президент Володимир Зеленський вимагає терміново виплатити компенсації родинам загиблих у результаті катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом. В уряді запевняють, що гроші надійдуть протягом найближчих трьох тижнів.

28 вересня глава держави провів селекторну нараду за участю представників Кабінету Міністрів та правоохоронних органів. Про це мовиться на сайті президента.

До теми Катастрофа біля Чугуєва: родини загиблих отримають по 1,5 мільйона гривень компенсації

Коли родичі загиблих у трагедії отримають компенсації

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у Міністерства оборони є достатньо коштів для здійснення цих виплат. Він зазначив, що кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 мільйона гривень.

Виплати мають відбутися впродовж наступних трьох тижнів, коли проводитиметься ДНК-експертиза тіл загиблих.

Що відомо про заборону польотів на АН-26

Міністр оборони Андрій Таран проінформував Зеленського, що за його наказом заборонено використання літаків АН-26 до завершення розслідування авіакатастрофи.

Також міністр оборони зазначив, що триває розшифровка бортових самописців літака, який зазнав катастрофи.

До Державного бюро розслідувань направлені плівки із записами голосів екіпажу. Крім того, надається психологічна допомога родичам загиблих.

Зверніть увагу! В Україні діє закон про соціальний захист військослужбовців та їхніх сімей. Він передбачає здійснення виплат у разі загибелі військовослужбовця. Виплати здійснюватимуться коштом фондів Міністерства оборони України.

Авіакатастрофа АН-26 поблизу Чугуїва: що треба знати

Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.

На борту літака перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів). У катастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту і він зараз у лікарні.

Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли, прилади вилучили і їх передадуть на розшифровку.

Для ідентифікації загиблих у катастрофі АН-26 потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла – дуже понівечені.

Раніше уряд відсторонив від роботи відповідальних за проведення навчальних польотів після авіакатастрофи війського літака АН-26 біля Чугуєва. Їх відсторонять на час розслідування.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу