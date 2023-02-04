Політолог назвав найоптимістичніші терміни вступу України в Євросоюз

Україна працює над практичними кроками інтеграції до Євросоюзу. Вступ до ЄС полегшить повоєнну відбудову.

Про це для 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він сказав про терміни вступу до ЄС після перемоги у війні.

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"В оптимістичному варіанті Україна може інтегруватися до ЄС впродовж двох років. Ці 2 роки будуть етапними. Тобто пів року одна стадія інтеграції, потім інша. Згодом буде фінал і підписання документів", – сказав політолога.

Фінальне рішення можуть відтерміновувати

За словами Рейтеровича, не варто забувати про таку річ, що, на жаль, в Європі є країни, які можуть почати вставляти Україні палки в колеса. Відтак може виникнути ситуація, коли буде загальний консенсус і ми будемо готові, а якась країна відтерміновуватиме фінальне рішення.

Проте на це не треба особливо звертати увагу, бо мова йде насамперед про практичну інтеграцію, а не документальне її оформлення. У практичному плані ми можемо робити все це набагато швидше, ніж це відбувалося у країн, які раніше були лідерами, – розповів політолог.

Він зазначив, що Польща витратила, можливо, найменше років для інтеграції. Проте Рейтерович наголосив – поляки, як і українці, провели дуже серйозну попередню роботу.

"Не забуваймо, що у нас є дуже гарні друзі безпосередньо в Європейському Союзі, які максимально пришвидшуватимуть цей процес. Це дозволить нам ефективніше відбудовувати й модернізовувати країну. ЄС об'єктивно в цьому зацікавлений, він допомагатиме нам у цьому відновлення", – додав Рейтерович.

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