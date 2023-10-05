"З точки зору історії – це дуже мало": у Зеленського заявили, коли Україна може звільнити Крим

Україна з 2014 року наголошувала на тому, що поверне собі анексований півострів Крим. А повномасштабне вторгнення, розв'язане Росією, стало передумовою, що деокупація відбувається тут і зараз.

Спілкуючись з журналістами, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк поділився прогнозом. На його думку, воїни Сил оборони зможуть повернути Крим через 5 – 7 місяців.

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Прогноз математично вивірений

Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору – це дуже мало – шість місяців чи п'ять, чи сім, – будемо в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним,

– наголошує Подоляк.

Він додав, що у Росії недостатньо ресурсу, щоб втримати контроль над ситуацією. Відтак, Київ невдовзі зможе говорити про ефективне майбутнє півострову Крим.

Логіка війни абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті,

– додав він.

Журналісти спитали радника, чи можлива війна за Крим. На це питання він відповів, що війна ведеться не за певну територію, яка є одним з елементів боротьби. Мовиться про війну за право демократичному світу існувати в межах міжнародного права.

Це війна за право того, щоб ніхто не міг прийти до вас додому і сказати: "Дивіться, в мене трошки більше зброї, крилатих ракет, тому віддайте мені оте, що я хочу". Це сьогодні йде війна за право на існування цивілізованого світу. І в цьому цивілізованому світі місця Росії, в такому вигляді, немає. І тому безумовно, війна йтиме, поки не буде звільнена вся територія України,

– наголосив Михайло Подоляк.

Він додав, що станом на сьогодні очевидно, що в Росії спостерігається ракетне виснаження. Але це не означає, що ворог припинить атакувати Україну. Водночас, припускає Подоляк, окупантам не вдасться втримати ані Крим, ані Донбас.

Звернімо увагу, що попри можливе ракетне виснаження, росіяни активно обстрілюють Україну "Шахедами". Лиш цієї ночі ворог випустив 29 дронів-камікадзе, з яких 24 вдалося збити силам ППО.