Розвантаження медичної системи

За словами керівника центру Юрія Ганиченка, наразі в Україні рівень госпіталізацій нижчий, ніж на початку 2021 року. За останній тиждень рівень госпіталізацій зменшився на 14% відсотків.

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В усіх областях фіксують спад захворюваності. Розвантажується медична система: три з чотирьох "ковідних" ліжок з киснем – вільні.

Оскільки "зелений" рівень небезпеки встановлюється для всієї України одночасно, ми не очікуємо вихід України в "зелений" рівень ще протягом трьох місяців,

– наголосив Юрій Ганиченко

За його словами, захворюваність в країні треба ще зменшувати у 2 – 3 рази. Тож, не треба очікувати перехід України в "зелену" зону в першому кварталі 2022 року.

Актуальна ситуація з COVID-19 в Україні

28 грудня уряд ухвалив рішення вивести з червоної зони карантину дві останні області. До жовтої зони карантину переходять Волинська та Запорізька області.

Відтак в Україні не залишилося жодного "червоного" регіону.

Впродовж доби підтвердили 5 454 нових випадків захворювання на коронавірус.

До лікарень госпіталізували 1 153 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Натомість видужали 12 352 людей.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу