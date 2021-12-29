Розвантаження медичної системи
За словами керівника центру Юрія Ганиченка, наразі в Україні рівень госпіталізацій нижчий, ніж на початку 2021 року. За останній тиждень рівень госпіталізацій зменшився на 14% відсотків.
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В усіх областях фіксують спад захворюваності. Розвантажується медична система: три з чотирьох "ковідних" ліжок з киснем – вільні.
Оскільки "зелений" рівень небезпеки встановлюється для всієї України одночасно, ми не очікуємо вихід України в "зелений" рівень ще протягом трьох місяців,
– наголосив Юрій Ганиченко
За його словами, захворюваність в країні треба ще зменшувати у 2 – 3 рази. Тож, не треба очікувати перехід України в "зелену" зону в першому кварталі 2022 року.
Актуальна ситуація з COVID-19 в Україні
- 28 грудня уряд ухвалив рішення вивести з червоної зони карантину дві останні області. До жовтої зони карантину переходять Волинська та Запорізька області.
- Відтак в Україні не залишилося жодного "червоного" регіону.
- Впродовж доби підтвердили 5 454 нових випадків захворювання на коронавірус.
- До лікарень госпіталізували 1 153 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Натомість видужали 12 352 людей.
МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу