Разгрузка медицинской системы

По словам руководителя центра Юрия Ганиченко, сейчас в Украине уровень госпитализаций ниже, чем в начале 2021 года. За последнюю неделю уровень госпитализаций уменьшился на 14% процентов.

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Во всех областях фиксируют спад заболеваемости. Разгружается медицинская система: три из четырех "ковидных" коек с кислородом – свободны.

Поскольку "зеленый" уровень опасности устанавливается для всей Украины одновременно, мы не ожидаем выход Украины на "зеленый" уровень еще в течение трех месяцев,

– подчеркнул Юрий Ганиченко

По его словам, заболеваемость в стране надо еще уменьшать в 2 – 3 раза. Поэтому, не стоит ожидать перехода Украины в "зеленую" зону в первом квартале 2022 года.

Актуальная ситуация с COVID-19 в Украине

28 декабря правительство приняло решение вывести из красной зоны карантина две последние области. В желтую зону карантина переходят Волынская и Запорожская области.

Поэтому в Украине не осталось ни одного "красного" региона.

В течение суток подтвердили 5 454 новых случая заболевания коронавирусом.

В больницы госпитализировали 1 153 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. Выздоровели 12 352 человека.

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала