Шукають способи: наскільки швидко Ryanair готова відновити роботу в Україні після війни

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair готова якнайшвидше відновити роботу в Україні. Проте варто дочекатися закінчення війни.

Ryanair хоче відновити роботу в Україні після завершення бойових дій і відкриття повітряного простору над країною.

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Польоти відновляться швидко: Ryanair має план

Ryanair найняла близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу. Більшість з них перебувають на базах у Польщі в очікуванні відкриття ринку.

Головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі повідомив, що авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і розгорнути кілька баз у країні впродовж 12 місяців після повернення.

Ми зможемо полетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо способи й вивчаємо можливості для повернення в Україну,

– сказав О'Лірі.

Компанія вже заявила, що хоче отримати першість в Україні

Компанія дуже зацікавлена розвинути бізнес в Україні. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку. Гендиректор заявив, що тепер буде прагнути отримати першість.

О'Лірі прогнозує, що відбудова України надасть величезну можливість для європейського бізнесу, а авіація відіграватиме ключову роль. На його думку, "росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости на виїзді", тому літаки стануть ключовим способом пересування.