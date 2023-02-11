Скільки ще можуть тривати відключення світла в Україні та від чого це залежить

Росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні й вкотре пошкодила енергосистему. Відновлення енергосистеми після війни буде довготривалим процесом.

Про це для 24 Каналу розповів експерт з енергетики Центру Разумкова Максим Білявський. Він зазначив, що масштаби руйнувань небачені в історії експлуатації енергосистем світу.

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"Я особисто досліджував блекаути, аварійні ситуації з 1965 року у світі. Хочу сказати, що зараз у нас нечувані масштаби", – зазначив експерт.

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Складна підготовка до нового опалювального сезону

За словами Білявського, мовиться і про масштаби стратегічного характеру. Відтак на повне відновлення енергосистеми України, за словами експерта, може знадобитися більше ніж один рік.

Я б акцентував на іншому. Нам доведеться готуватися до нового опалювального сезону в умовах воєнного стану. Це чи не найголовніший виклик і для промислових підприємств, і для суб'єктів господарювання енергетичної галузі, – вважає Білявський.

Він зазначив, що галузь потрібно підготувати з точки зору фінансової стійкості. Тобто важлива наявність грошей для ремонту. Білявський наголосив, що слід забезпечити й технічну сталість.

"Буде складно, але ми обов'язково впораємось. Наголошую, що зараз багато залежить від промислових підприємств. Вони сплачують податки, ринкову ціну. Через це вдається підтримувати низькі ціни на електроенергію для населення. Тобто дотувати споживання", – додав експерт.

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Білявський зазначив, що багато промислових підприємств зруйновано, частина не працює. Крім цього, заводи до Європейського Союзу. Експерт наголосив – нам не можна зупинятися на шляху енергетичного "Рамштайну", бо Україна потребує нових проєктів і програм для енергетичної галузі.

Не всім підійдуть ціни з ЄС

Білявський сказав, що прогнозувати завжди складно, бо в умовах війни є дуже багато невідомих факторів. Він зазначив, що суміжні з лінією зіткнення регіони страждають майже щодня від нестачі світла.

Можу сказати з точки зору теорії. Якщо умовно зараз переходимо на графік літнього споживання, то відключень електроенергії не повинно бути взагалі. Проте графіки відключень – це похідна від обсягів виробітку електричної енергії та від обсягів імпорту, – розповів експерт.

Він сказав, що з виробітком ситуація зрозуміла, бо вона залежить від справності блоків. Проте щодо імпорту, на думку Білявського, питанням є наявність грошей у трейдерів, пропускні спроможності й ціна електроенергії в ЄС, яка є дуже високою.

"Коли говорити про тенденцію ринкового ціноутворення на електроенергію, то зараз ціна на вугілля і природний газ знижується. Це означає, що і відпускна ціна електроенергії знижуватиметься. Головне – це хто закуповуватиме електроенергію за такою ціною", – сказав Білявський.

Він додав, що не всі підприємства можуть купувати у Європі електроенергію, бо для них дорого.