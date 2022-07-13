Україну заливають дощі: коли повернеться спека й +30 градусів

Вже кілька днів липень у містах України нагадує вересень. Однак дощових днів залишилося вже небагато, то ж невдовзі сонце таки повернеться.

13 липня температура повітря в Україні місцями опустилася до +15 градусів. Найхолодніше – на Півночі та Заході. На додачу до прохолодного повітря ллє сильний дощ й дме потужний вітер.

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Коли в Україну повернеться спека

На щастя, ходити у теплішому одязі довго не доведеться. Вже 14 липня у західних та південних областях температура повітря місцями прогріється до +30 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті та в Одесі. Водночас у Львові повітря залишатиметься свіжим після дощів, але вже теплим – +25...+27 градусів.

На Сході температура повітря підвищиться 15 липня. Стовпчики термометрів підіймуться до +30 градусів у Запоріжжі та Луганську. У Миколаєві буде ще спекотніше – до +31 градуса.

Спека на Заході не затримається

Водночас у цей день грози повернуться на Захід. Середня температура повітря в регіоні знову опуститься й коливатиметься у межах +22...+24 градусів. Така погода, але вже без дощів, затримається на Заході щонайменше до 18 липня.



У західні та північні області повернуться грози 15 липня / Карта Укргідрометцентру

Додамо, що на Півдні та Сході пануватиме вже справжнє літо. У Запоріжжі стовпчики термометрів триматимуться на рівні +32 градусів до 17 липня. Так само буде в Херсоні та Криму. Небо синоптики обіцяють безхмарним, то ж радимо у ці дні не перебувати довго на сонці й пити багато води.

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