Церемонія прощання із Вадатурськими відбудеться у Києві: відома дата

У Києві будуть прощатися з Олексієм Вадатурським і його дружиною. Церемонія відбудеться 5 серпня.

З Вадатурським прощатимуться у столиці через високий рівень загрози на Півдні. Про це повідомили на офіційній сторінці компанії "Нібулон", генеральним директором якої він був.

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Церемонія відбудеться в Києві

Церемонія прощання із Героєм України, генеральним директором ТОВ СП "НІБУЛОН" Олексієм Опанасовичем Вадатурським та його дружиною Раїсою Михайлівною Вадатурською відбудеться у п’ятницю, 5 серпня,

– мовиться в повідомленні.

Прощання відбудеться у Володимирському кафедральному соборі з 13.30 до 16.00 за адресою бульвар Тараса Шевченка, 20.

Що відомо про Олексія Вадатурського

Бізнесмену Олексію Вадатурському 8 вересня мало б виповнитися 75 років. Він був родом з Одеської області. Український агропідприємець, Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства "Нібулон" та віцепрезидент Української зернової асоціації з лютого 2005 року.

У 2021 році у рейтингу Forbes оцінили статки бізнесмена в 430 мільйонів доларів. Вадатурський посів 24 місце в рейтингу ТОП – 100 найбагатших людей України.

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