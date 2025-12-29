Зеленський прокоментував дедлайни мирної угоди та ймовірну зустріч із росіянами

Зеленський розповів про плани проведення переговорів із російською стороною. Спершу обговорення відбудуться на рівні радників, а згодом пройдуть за участю лідерів.

Про це інформує 24 Канал.

Коли можлива зустріч Зеленського із Путіним?

Володимир Зеленський зазначив, що Україна наразі розробила покрокову стратегію, згідно з якою українська сторона буде крок за кроком доопрацьовувати питання та погоджувати їх із партнерами. За словами президента України, перший етап перемовин із Росією відбудеться на рівні радників вже найближчими днями.

Рустем Умєров уже з'єднався з усіма радниками – американськими, європейськими. Думаю, ми зробимо все, щоб ця зустріч була в Україні нарешті,

– додав Зеленський.

Після обговорень на рівні радників будуть підготовлені всі документи для зустрічі на рівні лідерів Європи з Україною. Згодом відбудеться підготовка до перемовин із Дональдом Трампом та кількома іншими європейськими лідерами. Ці зустрічі можуть відбутись вже в січні 2026 року.

Зеленський наголосив, що після послідовного виконання всіх кроків, відбудеться зустріч із російською стороною у форматі, який уже обговорювався раніше.

