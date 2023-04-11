Коли відкриють повітряний простір: в Украерорусі відреагували на гучний прогноз Eurocontrol

Євроконтроль оприлюднив резонансний прогноз про ймовірність відновлення польотів в Україні лише з кінця 2029 року. Аби заспокоїти усіх українців, в Украерорусі прокоментували цю ситуацію.

Варто одразу наголосити, що звіт, опублікований Євроконтролем, є виключно їхнім припущенням. Відтак, в Украерорусі наголошують, що український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.

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Про що йшлось у звіті Євроконтролю

Резонансний прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі, а саме:

закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії,

суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови, Росії та Білорусі,

суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах,

збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи.

Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування – тобто до 2029 року.

Чому цьому прогнозу не варто довіряти

В компанії пояснюють, що Євроконтроль двічі на рік оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах організації та в цілому по Європейському регіону. Такі прогнози використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

Важливо звернути увагу на те, що Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози, аналітику чи припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

Тому, з огляду на факт військової агресії Росії, фахівці Євроконтролю зробили припущення до кінця горизонту планування – тобто до 2029 року. Після появи нових об'єктивних факторів, як то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.

До відновлення польотів в Україні активно готуються

Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією російської федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі,

– йдеться у повідомленні.

Додають, що підприємство спільно з Євроконтролем вже розробили план заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України. Як зазначають, план охоплює повний спектр необхідних складових процесу: