Загалом він пролетів близько 500 кілометрів над територією двох європейських держав. На висоті 7 – 8 кілометрів. І це вже не звичайний повільний "Шахед". Йдеться про реактивну "Герань – 4". Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Вдумайтеся просто в ці цифри. 500 кілометрів. Російський ударний безпілотник спокійно долає таку відстань у повітряному просторі інших держав. І зрештою падає не тому, що його збили. А тому, що, ймовірно, у нього просто закінчилося пальне.

Росія давно перевіряє, де проходить межа

Ми вже не вперше бачимо російські безпілотники на території Молдови чи Румунії. Уламки знаходили раніше. Дрони перетинали кордони.

Але зараз з'являється дещо нове. Росія починає використовувати на цьому напрямку вже реактивні модифікації. Вони швидші, літають високо і здатні проходити значні відстані.

І ось це, на мою думку, найважливіше. Бо кожен такий випадок – це не лише проблема України. Це ще й дуже проста перевірка: що буде, якщо російський дрон залетить сюди? А якщо пролетить далі? А якщо це буде вже не кілька кілометрів біля кордону, а сотні? Де та межа, після якої реакція стане іншою?

Сьогодні під ударом був кордон із Молдовою

І все це відбувається не десь абстрактно.

Цієї ночі Росія атакувала міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на Одещині – безпосередньо на кордоні з Молдовою. Ударні безпілотники влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. Виникли пожежі. Загинули двоє цивільних. Оформлення людей і транспорту на цьому напрямку довелося тимчасово зупинити.

Тобто російська війна вже буквально стоїть на кордоні Європи. А російські дрони цей кордон регулярно перетинають.

Найнебезпечніше – коли ненормальне стає нормальним

Мені здається, саме до цього не можна звикати. Бо спочатку російський дрон випадково перетнув кордон. Потім уламки впали на території іншої держави. Потім безпілотник залетів трохи глибше. А тепер реактивний російський дрон пролітає близько 500 кілометрів над Молдовою та Румунією. І ми просто додаємо це ще одним рядком у ранкову зведенку.

Росія дуже добре вміє користуватися такою поступовістю. Те, що вчора здавалося абсолютно неприпустимим, сьогодні стає черговим інцидентом. А завтра може перетворитися на нову норму.

Тому питання тут уже навіть не в одному конкретному дроні. Питання в тому, скільки ще кілометрів російська зброя має пролетіти над Європою, перш ніж це перестануть сприймати просто як черговий інцидент.