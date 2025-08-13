Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року. Причиною є високі витрати окупантів, що б'є по їхній економіці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького в інтерв'ю Суспільному.

Чому Росії потрібно швидко закінчити війну?

Як пояснив Скібіцький, теза про "українське питання має бути вирішене до 2026 року" міститься у російських планувальних стратегічних документах.

У ГУР бачать негативні тенденції, які зараз є в економіці ворога. Там зауважили, що, по суті, вона перейшла в стадію стагнації. Зокрема, що стосується видобутку копалин й металургії.

Ринки збуту для них скоротилися. Це великі витрати, які зараз ідуть в оборонно-промисловий комплекс – 42% бюджету йде, по суті, на війну. І це впливає на інші галузі економіки,

– вказав заступник голови розвідки.

Росіяни дійшли висновку, що продовжуючи війну у такому ж темпі і з такими ж витратами, вони вже ніколи не зможуть конкурувати ані з США, ані з Китаєм. Тобто Росія стане звичайною регіональною державою з обмеженим впливом лише на країни пострадянського простору і деякими іншими елементами, як от Африка.

Окремим є питання санкцій. За ціну у 50 доларів за барель нафти російського Стабілізаційного фонду вистачить ще на 18 місяців. Якщо ж ціна впаде до 30 доларів – то його вистачить лише до кінця року.

Не менш важливими є демографічне питання, а також скорочення ринку праці. 90% компаній кажуть, що їм бракує робочої сили.

До слова, раніше голова ГУР Кирило Буданов зазначав, що цілі росіян лишилися незмінними. Росія хоче захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.