Росія сприйме це як неймовірну поразку, – Капустін розкрив, що докорінно може змінити війну

Росіяни, попри різного роду труднощі, готові терпіти війну й далі. Однак це різко може змінитися за однієї умови.

Про це детальніше в інтерв'ю для 24 Каналу розповів командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис “WhiteRex” Капустін. За його словами, Володимир Путін ще досі може пояснити росіянам, чому війна має тривати далі, і росіяни це зрозуміють. Та це можуть зламати успіхи СОУ.

Коли у війні відбудеться злам?

Денис Капустін розповів, що впродовж усієї історії для росіян було важливо мати нові територіальні здобутки. Неважливо, які ресурси для цього пішли та скільки людей заради цього полягло. Якщо російське керівництво заявить про окупацію чергового села, то росіяни вважатимуть, що всі втрати й зусилля – недарма.

Однак такий "суспільний договір" є дуже крихким і зламати його легко.

"Щойно Росія отримує відчутну поразку на полі бою, одразу запускаються відцентрові процеси. Можна навести приклад: російсько-японська війна 1905 року. Тоді Російська Імперія була впевнена, що легко й швидко роздушить противника. Але вони програли й почалися відцентрові процеси: передреволюційна Росія та Лютнева революція 1905 році", – розповів Денис Капустін.

Далі історія повторювалась: поразка у межах Першої світової війни – Жовтнева революція, ганебна поразка в Афганістані у 1988 році – розвал СРСР як наслідок.

Я впевнений, що втрата Криму, серйозна поразка на полі бою, різке просування українських військ вперед у процесі деокупації територій – все це у Росії сприймуть як неймовірну поразку. Постане очевидне питання – "для чого почалась війна?". Тоді, я думаю, центрові процеси у Росії різко посиляться і загальна втома від путінського режиму перетвориться у ненависть. Тоді броньовані колони РДК без спротиву поїдуть на Москву,

– наголосив Капустін.

Поки російська армія зберігає ініціативу і хоч трохи повзе вперед, Путін може виправдовувати продовження війни. Мовляв, вони просуваються в бік перемоги й треба ще трохи зачекати, потерпіти. Однак щойно рух вперед зупиниться, виправдовувати черги за бензином, санкції, економічну кризу та смерті російських солдат, просто не буде чим.

Також командир РДК вважає, що мир з Росією буде довгостроковим і матиме сенс тільки після повернення на кордони 1991 року. Якщо російська присутність збережеться на окупованих територіях – вони неодмінно захочуть реваншу. Можливо, не одразу, втім це станеться, переконаний Капустін.

Повне інтерв'ю з Денисом Капустіним: дивіться відео