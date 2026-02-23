Європа каже про 3 роки: експерт припустив, скільки ще триватиме війна

Європейські посадовці вважають, що війна в Україні триватиме ще щонайменше 1 – 3 роки. Хоч насправді прогнозувати щось тут надзвичайно складно.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що робити прогнози щодо завершення війни – невдячна справа. Максимум, що можна більш-менш точно припустити – що буде відбуватися за кілька місяців.

Чого очікувати в найближчі місяці?

За словами Лакійчука, війна Росії проти України триває з 2014 року. Мало хто тоді міг спрогнозувати, що через 8 років розпочнеться повномасштабна війна. Тому й складно зараз сприймати будь-які прогнози щодо завершення війни.

На початку повномасштабної війни говорили, що Україна впаде за 3 тижні. Але тримаємося. Можемо зараз спрогнозувати, що очікує в найближчі місяці. Судячи з боїв на лінії фронту та наявних резервів у ворога, можемо сказати, що в найближчі місяці Росія не збирається припиняти війну,

– сказав Лакійчук.

Найімовірніше, ворог знову назбирує ресурси, аби продовжити свою стратегічну наступальну операцію вже навесні або влітку. Тому, вірогідно, що в найближчі 6 – 9 місяців війна в Україні триватиме.

Зверніть увагу! Очільник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував теперішні переговори між Україною та Росією. Чергова тристороння зустріч за участі США відбудеться вже цього тижня. За його словами, прогрес у мирних переговорах є; деякі питання зрушили з місця. Хоча Росія досі вимагає контроль над усім Донбасом.

Коли закінчиться війна?