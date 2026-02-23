Європа каже про 3 роки: експерт припустив, скільки ще триватиме війна
- Європейські посадовці вважають, що війна в Україні може тривати ще 1 – 3 роки.
- Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук припустив, чого очікувати далі на фронті.
Європейські посадовці вважають, що війна в Україні триватиме ще щонайменше 1 – 3 роки. Хоч насправді прогнозувати щось тут надзвичайно складно.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що робити прогнози щодо завершення війни – невдячна справа. Максимум, що можна більш-менш точно припустити – що буде відбуватися за кілька місяців.
Чого очікувати в найближчі місяці?
За словами Лакійчука, війна Росії проти України триває з 2014 року. Мало хто тоді міг спрогнозувати, що через 8 років розпочнеться повномасштабна війна. Тому й складно зараз сприймати будь-які прогнози щодо завершення війни.
На початку повномасштабної війни говорили, що Україна впаде за 3 тижні. Але тримаємося. Можемо зараз спрогнозувати, що очікує в найближчі місяці. Судячи з боїв на лінії фронту та наявних резервів у ворога, можемо сказати, що в найближчі місяці Росія не збирається припиняти війну,
– сказав Лакійчук.
Найімовірніше, ворог знову назбирує ресурси, аби продовжити свою стратегічну наступальну операцію вже навесні або влітку. Тому, вірогідно, що в найближчі 6 – 9 місяців війна в Україні триватиме.
Зверніть увагу! Очільник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував теперішні переговори між Україною та Росією. Чергова тристороння зустріч за участі США відбудеться вже цього тижня. За його словами, прогрес у мирних переговорах є; деякі питання зрушили з місця. Хоча Росія досі вимагає контроль над усім Донбасом.
Коли закінчиться війна?
- Поки що складно прогнозувати, коли саме може закінчитися війна. У січні видання The Wall Street Journal дало три сценарії війни в Україні у 2026 році. Перший – війна на виснаження продовжиться, а мирні переговори ходитимуть по колу. Росія може піти на мир в одному випадку, але гарантій, що вона не продовжить війну – немає.
- Журналісти розглядають варіант, за якого Україна погоджується на неприємний компроміс без значних гарантій безпеки від США. Інший сценарій – російська економіка зазнає надто багато проблем, що змусить диктатора Путіна бути зговірливішим на переговорах.
- Професор американських студій Інституту Клінтона Скотт Лукас дав свої варіанти завершення війни в Україні. Він вважає, що навряд чи все закінчиться в короткостроковій перспективі. При цьому професор назвав сценарій, який, на його думку, є найкращим для України.