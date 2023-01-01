Ресурс Москви вичерпний: Фейгін припустив, коли закінчиться війна

Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що у 2023 році на українців чекає перемога. Експерти зазначають, що попри заяви Росії про затяжну війну, вона немає безкінечних ресурсів і не готова воювати ще й у 2024 році.

Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він озвучив свій прогноз – що у 2023 році війна з високою ймовірністю закінчиться.

Важливо Буданов дав прогноз на 2023 рік: очільник розвідки пообіцяв українцям радість і перемогу

За його словами, війна може тривати весь наступний рік, може перейти в позиційну фазу, але ресурси Москви вичерпні.

Путін заявляє про затяжну війну на виснаження. Але я не переконаний в тому, що в Москві настільки великі ресурси, щоб була війна на виснаження. Не просто як це було в районі ООС на Донбасі, адже "гаряча" війна має свої межі,

– пояснив Фейгін.

Правозахисник наголосив, що зараз війна зовсім інша, воюють всюди – на землі, в повітрі та в морі. "Не думаю, що у Москви такий безкінечний невичерпний ресурс для затяжної війни", – додав він.

На його думку, затягування війни до 2024 року – це може бути катастрофічним навіть для самої Росії.

"Вони (росіяни – 24 канал) хочуть добитися того, щоб окуповані території, які вони приєднали через фейкові території, залишилися за ними – в Росії. це той мінімум, на який вони сильно розраховують і готові поступитися іншим", – зауважив Фейгін.

Дивіться повне інтерв'ю з Марком Фейгіним: відео 24 каналу



Росія не готова воювати ще й у 2024 році

Він впевнений, що виходити на 2024 рік (з війною – 24 канал) Москва не готова.

А що стосується України, то їй не приходиться вибирати – закінчити війну в 2023 році чи ні. Вона буде воювати до моменту, поки не досягне своїх цілей – звільнить всю територію. Україна не віддасть свої території та не визнає Крим чи інші міста російськими,

– заявив Фейгін.

Правозахисник додав, що Україна немає варіантів, але й Москва має вичерпний ресурс, тому він не вірить у війну на виснаження, про яку говорить Кремль.

До слова, росіяни постійно завдають масованих ударів й зменшують кількість ракет в одному залпі. Кирило Буданов сказав, що ракет у країни-агресорки лишилось небагато, а скоро будуть відчутні проблеми й з боєприпасами.

За його словами, вже в березні цього року у російських сил будуть явні проблеми з запасами боєприпасів, зокрема артилерійських. Кирило Буданов заявив, що запаси боєприпасів в окупантів скоротяться до 30%.