Три ахіллесові п'яти, – полковник запасу розкрив, як Україна знищує економіку Росії

Останніми днями були атаковані всі навколомосковські нафтопереробні заводи. Під удар потрапив один з найбільших в Росії Кстовський НПЗ. Там після повторних ударів була уражена АВТ-6, установка первинної переробки. Bloomberg пише, що перероблення нафти в Росії впало до двадцятирічного мінімуму, а серпень є рекордним за кількістю ударів по НПЗ (21).

Аналізуючи у розмові з 24 Каналом удари по НПЗ Росії, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан вказав на те, що процес послаблення країни-агресорки триває поступово.

Якою має бути стратегія ударів СОУ

Російська нафтова галузь – це одна з ахіллесових п'ят Росії. Саме її знищення, як прогнозує військовий експерт, призведе до падіння російської економіки, на якій ґрунтується практично все, а потім і до розвалу країни-агресорки.

Іншого механізму просто немає. Коли ви чуєте, що говорять поважні аналітики й політики про те, що немає військового рішення в цій війні, то це правда. 17,5 мільйонів квадратних кілометрів російської території не можна завоювати. Немає таких армій, які могли б з повним оперативним наповненням взяти під контроль цю територію. Але є інше рішення у нашій проблематиці,

– пояснив Світан.

З його слів, відновлення суверенітету, територіальної цілісності України можливе при знищенні російської державності. Тобто треба розвалити всі ці 17,5 мільйонів квадратних кілометрів території, розвалити Росію так само як колись СРСР через економічні проблеми.

Зараз це якраз уже починає підтверджуватися. У травні 2024 року зупинили удари по нафтовій галузі, коли вона вже почала валитися на 13 – 15%. Потім в березні 2025 року поставили на паузу атаки. З серпня минулого року тільки почалася реальна робота. Ось рік ми працюємо по російській нафті, вже реальні результати видно,

– підкреслив Світан.

За рік плідної роботи, як наголосив полковник запасу ЗСУ, вдалося скотити Росію у самий мінімум по виробництву, а щодо перероблення нафти росіяни взагалі "нижче плінтуса". Він зауважив на тому, що ніколи в Росії таких показників не спостерігалось, щоб була нестача бензину і дизелю.

Головне – не зупинятися. Якщо зараз знову комусь спаде на думку зупинити глибинні удари, тоді знову лічильник буде поставлений на нуль. Вони за пів року відновляться. Не можна давати цьому статися. Зупинка ударів по російських тилах призводить до відновлення всього і початку нового відліку 3 – 4 років. Виходячи з наших можливостей, великої території Росії, швидше не вийде,

– вважає Світан.

Підсумовуючи, полковник запасу ЗСУ наголосив, що для України вкрай важливим є час, важливо швидше закінчити цю війну. А зробити це, на його погляд, можна тільки розвалом російської економіки.

Наступні етапи, які повинні призвести до прискорення процесів розвалу Росії, три ахіллесові п'яти у росіян: нафтова галузь, Крим і Москва. По Криму працюють. Мадяр від нього просто так не відчепиться, поки повністю не знеструмить, не зневоднить, не знерухомить. Тому що це безпека Херсонського і Запорізького напрямків. Залишається Москва, для неї буде балістика,

– озвучив Світан.

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