Коли у Києві відкриють ТРЦ: пояснення Кличка

Віталій Кличко заявив, що 22 травня у Києві розпочнеться наступний етап послаблення карантинних обмежень. Тому у випадку, якщо кількість нових хворих COVID-19 у столиці не збільшиться, то відкриття ТРЦ буде наступним етапом послаблення обмежень.

Коли у Києві відкриють ТРЦ

Кличко зауважив, що великі ТРЦ потрібно відкривати лише після відновлення роботи метро. Адже більшість людей добираються на роботу саме громадським транспортом. Про це мер Києва сказав під час онлайн-брифінгу, передає 24 канал.

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Кличко підкреслив, що ТРЦ зможуть відновити роботу лише у випадку сприятливої епідеміологічної ситуації. Віталій Кличко зазначив, що чекає відповіді від уряду щодо відкриття метрополітену. Питання про відкриття торгових центрів буде наступним етапом ослаблення.

Важливо! Станом на 18 травня у Києві зареєстрували 2 321 пацієнта з COVID-19. За показниками місто Київ на другому місці по захворюваності.

Другий етап послаблення карантину: що зміниться

Відкриються промислові ринки

Запрацюють спортзали та великі магазини площею до 1 тисячі квадратних метрів.

Планується відновити роботу наземного транспорту, зараз активно збільшують кількість маршрутів.

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