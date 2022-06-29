Тотальний zвіздець: Росія вмирає одразу з двох боків

У той час, коли Росія рухається до повного zвіздеця (зовнішнього та внутрішнього), у самих верхах, вертикалі-горизонталі влади, загострився звіринець.

Росії – торба

Внутрішній zвіздець – дефолт і, сподіваюся, подальша відчутна дія західних санкцій. І далі – у продовження – наростання внутрішньої жерсті, аж до умовних "православних загонів" з облавами на противників війни.

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Зовнішній zвіздець – подальше випилювання Росії звідусіль, новий (сьомий) пакет санкцій і подальша перебудова (швидке-повільне, де як) позицій і політик країн та інституцій з урахуванням факту Третьої світової війни.

Виступ Зеленського в ООН із закликом визнати Росію країною-терористом, а також вигнати з Ради Безпеку ООН щодо реальності такого варіанту – питання часу. Бо Кремль рухається по тій самій апокаліптичній (щодо всього світу) траєкторії.

Бенкет у чуму

Але на тлі всього цього в самій Росії в зовнішній паралелі розгортається вторинна внутрішня конкуренція. У той час, як Росії треба думати про те, хто в принципі (не від влади) зможе в майбутньому представляти країну на реальних переговорах (коли Росії має йти на поступки), там іде конкуренція за крадіжку на війні та за доступ до ресурсів.

З того, що я читаю на різних ресурсах, періодично виходять на перший план різні прізвища, окрім Путіна.

То Кирієнко з Володіним, які конкурують за тему України. То Медведєв зі своєю безглуздістю. То тепер ось Патрушев, який нібито хоче/може стати прем'єр-міністром...

Не думаю, що це так – це все більше схоже на внутрішні інтриганські інформкампанії, коли довіри всередині банди стає менше (оскільки ресурсів меншає).

Але, повторюся: це виглядає як така подвійна неадекватність, що ще раз доводить – схоже, усередині та зовні в Росії все має дійти до межі (апогею) – після якого можливий (якщо взагалі можливий) зворотний відлік. Але все і завжди, як ми знаємо, починається з голови. Клініка бере початок звідти.

Дефолт Росії: що далі – дивіться відео: