Завершення гарячої фази війни та великий контрнаступ ЗСУ: прогноз Жданова

Абсолютно кожен українець з нетерпінням очікує на Перемогу над ворогом. І за прогнозами експертів, гаряча фаза війни може завершитися уже у 2023 році.

Раніше припускали, що вона завершиться до літа цього року, й до цього часу війська України вийдуть на кордони 1991 року. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

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Кількість озброєння має значення

Однак, на його думку, такі події можуть відбутися ближче до осені поточного року, адже це залежить, зокрема, й від кількості озброєння, яке надають західні партнери України.

Тому що таки озброєння нам дають зараз багато, але не стільки скільки хотілося б. Плюс повільно дають. Якби це озброєння дали місяць-два тому, ми могли б сьогодні, до формування в Росії ударних наступальних угруповань, провести контрнаступальну операцію,

– сказав Жданов.

Однак оскільки "країни-партнери не поспішають з передачею нам озброєнь", то підготувати свої війська має час не лише Україна, а й наш ворог. Відтак, на думку військового експерта, українцям потрібно готуватися не до нового контрнаступу, а до оборонної операції, що може затягнутися на декілька місяців.

Контрнаступ затягується

Якщо Україні вдасться в обороні завдати окупантам максимальних втрат і самій зазнати втрат мінімальних, то після розгрому основних російських військ та перегрупування можна буде переходити у контрнаступ. Тож оскільки перемінних дуже багато, Олег Жданов не зміг назвати конкретний час, коли почнеться контрнаступ України.

Дай Боже нам закінчити оборонну операцію до початку літа. А вже влітку може бути перегрупування, може бути початок проведення контрнаступальної операції. Але знову ж таки, якщо ми будемо до цього моменту в змозі її проводити, якщо до цього моменту знову нам дадуть комплект техніки, яка дозволить нам це проводити,

– сказав він.

Тож, за його словами, проведення контрнаступальних дій з можливим виходом на кордони 1991 року можливе лише наприкінці літа або на початку осені.

Як мобілізація в Росії повпливає на плани України

Також Олег Жданов підкреслив, що на темпи проведення контрнаступальної операції впливає й успішність проведення мобілізаційних заходів у самій країні-агресорці. Так, Путін хоче зібрати до літа ще 500 тисяч мобілізованих, а до зими – мільйон. Однак успіхи оборонної операції України можуть зламати йому ці плани.

Якщо ми громимо цю першу хвилю 300 тисяч, то друга не збереться. Це дуже важливий момент, який треба враховувати,

– підкреслив експерт.

Натомість якщо цього зробити не вдасться, то російська пропаганда "роздмухає це в полум'я перемоги", що лише докине дров у ідеологічно накачане суспільство Росії. А воно й так налаштоване на війну та готове йти на українські кулемети, а не проти власного командування.