Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину

Ще у 2014-му окупанти та колаборанти запровадили на захопленій ними території режим військового часу та комендантську годину. Перше було їм потрібне для криків про війну, мовляв, тут все серйозно, а не сотня російських спецпризначенців захопила владу у кількох містах.

А друге - для більш ефективного тероризування населення. Прикривалися терористи тим, що нібито бійці "Правого сектору" з 23:00 вилізали з американських підводних човнів та каналізаційних люків та різали людей у складі ДРГ. То ж щоб відрізняти звичайних мирних жителів від українських диверсантів, окупанти й заборонили з'являтися на вулицях захоплених міст.

Читайте також: Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців

Фактично ж Комендантська година з самого початку війни просто мінімізувала кількість свідків російського вторгнення. Саме у нічну пору доби дорогами населених пунктів прямували "Урали" та "КамАЗи" з озброєними військовими та найманцями Путіна, а також "Гради", САУ та інша техніка, яку могли зняти на відео та викласти зайві докази присутності військ ЗС РФ на Донбасі. Крім того, окупанти отримували чималий прибуток зі спійманих порушників комендантської години. Більшість з них відправляли на підвал, щоб, звинувативши у роботі на СБУ, отримати від родичів жертви викуп. Деяких тягли рити окопи або взагалі змушували воювати за "ДНР" чи "ЛНР".

Звісно, всі давно второпали, що від присутності чи наявності комендантської години нічого у Донецьку та інших містах не міняється, окрім того, що можна потрапити у халепу із більшою долею вірогідності. Але ж народ, особливо ті, хто бував на вільній території та бачив, що навіть у прифронтових Мар'їнці та Авдеєвці, які, мабуть, більш за всіх потрапляють під обстріли, немає ніяких обмежень щодо перебування на вулиці у нічну пору доби, висловлював своє незадоволення. То ж курляйтер й зробив крок на зустріч виборцям, зменшивши комендантську годину. Відтепер особливий порядок у "ДНР" настає з часу ночі до п'ятої ранку.

Особливо цікавим є те, що одразу після добрих для Захарченка та Суркова переговорів у Москві щодо їх статусу терорист розпочав кошмарити розважальні заклади, які контролювали ФСБшники. Під час рейдів бойовиків по нічних клубах та готелях було затримано тисячі людей, а власників більшості ресторанів або позбавили бізнесу, або оштрафували "за виявлені порушення". Скільки при цьому людей відправили на підвал через примхи катів, невідомо, як і те, скільки з них сидітимуть через "причетність до диверсійних груп". Але ж вже через тиждень після останнього рейду виявилося, що комендантська година взагалі не потрібна, принаймні, з 23-ї. Як так-то? І всі розповіді про ДРГ якось підзабулися, та й взагалі пропагандистська лінія щось похитнулася.

А справа в тому, що своїм наказом Захар не тільки заробив собі додатковий рейтинг серед ватних адептів "русского мира", але й поповнить свої фінансові запаси, більшість з яких вивіз до Росії у рамках підготовки до втечі. Відтепер багато магазинів, які, звісно, віджав сам гауляйтер та його компаньони, працюватимуть набагато довше. Плюс у прибутку має бути величезний, особливо від реалізувації стратегічного товару "динири" - горілки та пивка.

Читайте також: День "Баті": як ФСБшники за Захарченка взялися

При цьому, звісно, збільшиться й кількість порушників комендантської години, оскільки чимало людей напідпитку гулятимуть зайвий час. При цьому покарання за це збільшать у кілька разів, бо ж як так, ми для вас все зробили, а ви все рівно порушуєте?! То ж, так холодильник із хамоном для Сашка виявився важнішим за розсудок, бо ж пояснити людям, чому їх так довго карали за порушення правил які виявилися взагалі зайвими, неможливо. Втім, такі питання навряд чи хтось задасть, бо тут працює відома схема: бий людину сім днів на добу, а потім зроби вихідний – вона буде тобі вдячна.