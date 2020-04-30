Коли і за яких умов у Києві відкриють продовольчі ринки: відповідь КМДА

Агропродовольчі ринки у столиці відкриватимуть поступово – за умови виконання підприємцями санітарних вимог. Поки приймати покупців київські ринки не готові.

Вимоги до роботи ринків, які розробив уряд та головний санітарний лікар України, київська влада деталізувала і затвердила. Про це повідомив радник столичного мера, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, інформує пресслужба КМДА.

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За інформацією Держпродспоживслужби, станом на 16:30 30 квітня жоден із агропродовольчих ринків столиці не готовий забезпечити виконання зазначених вимог. Ринки будуть відкриватися поступово, з моменту, коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог,

– повідомив Бондаренко.

Вимоги до роботи продовольчих ринків:

масковий режим працівників та відвідувачів;

дистанційна термометрія на вході;

недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ;

забезпечення дистанції у 3 метри між торговими місцями та дистанції 1,5 метра між відвідувачами;

дезінфекція контактних поверхонь кожні три години.

Розпочати роботу зможуть лише офіційні ринки. Стихійну торгівлю заборонили. Також діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

Що відомо про відкриття ринків в Україні?Кабмін дозволив роботу продовольчих ринків з 1 травня. Однак відбудеться це лише за умови дотримання певних вимог. Загалом в Україні відкриють 872 ринки.



Серед додаткових елементів контролю – робота двох інспекторів Держпродспоживслужби на кожному з таких ринків. Щоденний моніторинг проводитиме і Кабмін.



Зазначимо, що ринки в Україні закрили перед Великоднем, оскільки більшість із них проігнорували правила, встановлені для боротьби з коронавірусом.



Умови для виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу