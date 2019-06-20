Коли відкриють нові станції метро на Виноградар: заява головного інженера

Дві станції столичного метро "Мостицька" і "Проспект Правди", що на Виноградарі, відкриють у кінці 2021 року.

За словами метробудівців, нині одночасно будують станції, споруджують вентиляцію та убезпечують тунелі від ґрунтових вод.

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Журналістам 24 каналу показали 40-метровий стовбур, через який під землю опустять бурильний комплекс, який і виконуватиме основні копальні роботи. Проект за три роки коштуватиме місту шість мільярдів гривень, які, як запевняють, – наявні.



Стовбур, через який передаватимуть обладнання

"Залишались основні роботи, зараз ведуться підготовчі роботи. Я ще раз підкреслюю – ніякого відставання від затвердженого графіка немає", – заявив головний інженер проекту Євген Шатайкін.

Коментар головного інженера проекту про будівництцво метро на Виноградар:

До слова, будівництво метро до житлового масиву "Виноградар" розпочалося 19 березня на майданчику поблизу метро "Сирець".