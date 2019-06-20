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      Коли відкриють нові станції метро на Виноградар: заява головного інженера

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      Нові станції метро на Виноградар
      Нові станції метро на Виноградар / Фото з відкритих джерел

      Дві станції столичного метро "Мостицька" і "Проспект Правди", що на Виноградарі, відкриють у кінці 2021 року.

      За словами метробудівців, нині одночасно будують станції, споруджують вентиляцію та убезпечують тунелі від ґрунтових вод.

      Читайте також: Станції метро в Україні облаштують по-новому

      Журналістам 24 каналу показали 40-метровий стовбур, через який під землю опустять бурильний комплекс, який і виконуватиме основні копальні роботи. Проект за три роки коштуватиме місту шість мільярдів гривень, які, як запевняють, – наявні.

      метро київ
      Стовбур, через який передаватимуть обладнання

      "Залишались основні роботи, зараз ведуться підготовчі роботи. Я ще раз підкреслюю – ніякого відставання від затвердженого графіка немає", – заявив головний інженер проекту Євген Шатайкін.

      Коментар головного інженера проекту про будівництцво метро на Виноградар:

      До слова, будівництво метро до житлового масиву "Виноградар" розпочалося 19 березня на майданчику поблизу метро "Сирець". 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Метро Будівництво
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