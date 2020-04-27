Продуктові ринки зможуть запрацювати 1 травня, – Зеленський

Вже у п’ятницю, 1 травня, в Україні можуть запрацювати продовольчі ринки. Однак, відбудеться це лише за умови дотримання всіх правил безпеки.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 27 квітня. Він наголосив, що робота продовольчих ринків – це важливе питання. Оскільки мовиться про робочі місця та заробіток громадян, зокрема малих фермерів, передає 24 канал.

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Зеленський нагадав, що на найближчому засіданні в середу, 29 квітня, уряд розгляне можливість відкриття ринків.

Вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці, 1 травня, ринки зможуть відновити роботу. Але хочу підкреслити, лише за умови дотримання всіх правил безпеки,

– зауважив український президент.

Водночас він наголосив, хоча це і важливе питання, але життя та здоров’я українців – понад усе. Це стосується у тих громадян, що перебувають в Україні, і тих, які зараз перебувають за кордоном.

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