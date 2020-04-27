Продуктові ринки зможуть запрацювати 1 травня, – Зеленський
Вже у п’ятницю, 1 травня, в Україні можуть запрацювати продовольчі ринки. Однак, відбудеться це лише за умови дотримання всіх правил безпеки.
Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 27 квітня. Він наголосив, що робота продовольчих ринків – це важливе питання. Оскільки мовиться про робочі місця та заробіток громадян, зокрема малих фермерів, передає 24 канал.
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Зеленський нагадав, що на найближчому засіданні в середу, 29 квітня, уряд розгляне можливість відкриття ринків.
Вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці, 1 травня, ринки зможуть відновити роботу. Але хочу підкреслити, лише за умови дотримання всіх правил безпеки,
– зауважив український президент.
Водночас він наголосив, хоча це і важливе питання, але життя та здоров’я українців – понад усе. Це стосується у тих громадян, що перебувають в Україні, і тих, які зараз перебувають за кордоном.
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Що відомо про відкриття продуктових ринків в Україні: коротко
- 27 квітня Зеленський схвалив розгляд цього питання на наступному засіданні уряду.
- Також він запропонував встановити для ринків нові правила та дозволити їх відкрити. Мовляв, потрібно вчитися жити у нових умовах.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль погодився, що питання відкриття ринків розглянуть вже в середу, 29 квітня. За його словами, це дозволить почати відкривати ринки вже до кінця поточного тижня.
- Мовиться про можливе відкриття понад 280 критих продовольчих ринків. Ці заклади забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.
- Разом із відкриттям ринків уряд пропонує встановити чіткі обмеження, які повинні не дозволити поширення коронавірусу, а також санкції за їхнє недотримання.
- 16 квітня постанову з рекомендаціями про заборону роботи ринків підписав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.