Колись напишу мемуари, як ми домоглися SWIFT, – Кулеба про тиск на Захід щодо санкцій

Після цинічного нападу Росії на Україну на країну-агресорку наклали низку санкцій. Зокрема багато російських банків відключили від SWIFT.

Введення жодних санкцій не далося легко. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Кулеба розповів про санкції проти Росії

Після того, як Росія розв'язала війну проти України, її економіці завдали болючого удару. Європейські країни та США ввели проти держави-агресорки низку жорстких санкцій.

Жодні санкції не далися нам легко. Колись я напишу мемуари, як ми домоглися SWIFT. Але Європа єдина в тому, щоб підтримати Україну й добити цього пораненого звіра "російська економіка",

– зазначив Кулеба.

Міністр додав, що санкції проти Росії стосуються торгівлі нафтою, доступу до криптовалют та продажу золота. Окрім цього, члени родин причетних до діяльності Путіна людей матимуть проблеми із життям у Європі.

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