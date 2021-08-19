Ветерани армії США відреагували на ситуацію в Афганістані – Голос Америки

Військову операцію в Афганістані США розпочали в 2001 році. 20 років потому колишні військові армії США розповіли, як ставляться до захоплення влади "Талібаном".

Колишній військовослужбовець повітряних сил США Стів Гатчерсон зазначив, що на події в Афганістані наразі важко дивитись. "Ми втратили стільки людських сил та грошей, щоб зберегти те, що маємо, і тепер все це втрачено в одну мить", – додав він.

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Ронда Лоусон, яка служила речницею армії США, згадала спробу військових США навчати афганську армію. Вона зазначила, що те, як швидко владу захопили таліби – шокує.

Афганці протестували проти "Талібану"

Перші протести проти режиму "Талібану", які відбулися у двох афганських містах, закінчилися побиттями та жертвами. Щонайменше 3 людини загинули у місті Джелалабад, коли, за словами очевидців, спробували встановити на міській площі прапор Афганістану.

Конгресмени відвідали навчальний центр у Яворові

Делегація американських законодавців відвідала військовий навчальний центр у Яворові. Конгресмени побачили, як американські солдати співпрацюють з українськими. Конгресмени Адам Сміт та Рік Ларсен поспілкувалися з службовцями 81-ї ударної бригади США, а також Нацгвардії штату Вашингтон, які служать в Україні.

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