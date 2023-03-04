"Мене прийняли, і вас приймуть": колишні зеки рекламують "Вагнер" у російських школах

У Росії вербувальники ПВК "Вагнера" почали агітацію в старших класах серед школярів. Найманці не приховують свого майбутнього, заявляючи, що вони – зеки.

Найманці збирають анкети випускників шкіл, щоб вербувати їх для участі у війні проти України.

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Так, один із "вагнерівців" 27 лютого прочитав лекцію про цю структуру олігарха Євгена Пригожина учням 10 класу московської школи №183. На оприлюднених кадрах, що з'явилися у мережі сам вербувальник розповідає, що сидів у в'язниці.

"Мене прийняли, і вас приймуть", – каже на відео зек.

Бойовик також пропонував школярам заповнити анкету та передати її класному керівнику.

Вагнерівці ходять зі зброєю по школах: дивіться відео

Додамо, що у російському місті Санкт-Петербург з початку 2023 року запустили молодіжний клуб під назвою "Вагнеренок", який був створений на базі ПВК "Вагнер". За даними видання, цей клуб був заснований з метою "розширення кругозору російської молоді" за ініціативою Євгена Пригожина.

Основною метою цієї організації є нібито виховання школярів та студентів у дусі патріотизму. Простіше кажучи, дітей зі школи вчать бути окупантами та ненавидіти українців. Куратори клубу пропонують молодим людям пограти разом у симулятор військового безпілотника, а також проводять лекції на мілітаристські теми, зокрема, щодо тюнінгу зброї.

У клубі "Вагнеренок" часто з'являються прокремлівські депутати та силовики. Серед гостей були депутати Держдуми Василь Власов і Марія Бутіна, провладний блогер Віталій Вереск та блогер Юрій Подоляка. На першу зустріч з Пригожиною зібралося трохи більше 10 людей, а станом на березень клуб "Вагнеренок" нараховував лише 60 учасників. Молодь Санкт-Петербурга не дуже активно долучається до цього клубу.