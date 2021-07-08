Колишній президент ПАР Джейкоб Зума потрапив до в'язниці

Колишнього президента Південно-Африканської Республіки звинувачують у неповазі до суду. Наразі Джейкоб Зума потрапив до в'язниці.

Його взяли під варту ввечері 7 липня. Згодом Джейкоба Зума засудили до 15 місяців тюремного ув'язнення за неповагу до Конституційного суду ПАР.

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Представник міністерства поліції Лірандзу Темба підтвердили інформацію про те, що Зуму направили до виправної установи.

Причина ув'язнення Джейкоба Зуми

Конституційний суд засудив Зуму за невиконання прийнятої у 2021 році вказівки. Тоді колишнього президента ПАР зобов'язали давати свідчення при розслідуванні корупції протягом 9 років його правління.

Водночас поліції наказали заарештувати його, проте з відповідними діями він не погоджувався. Зрештою колишній президент вирішив підкоритися поліції.

Дорогі південноафриканці та світ. Доводимо до вашого відома, що президент Зума вирішив виконати наказ про взяття під варту. Він збирається здатися до виправної установи,

– мовиться в повідомленні Фонду Зуми.

Президентом Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума став у 2009 році.