Колишнього представника ОПЗЖ в Одесі відпустили після допиту в СБУ

Депутата Одеської міської ради, колишнього представника фракції "Опозиційна платформа — За життя" Романа Сеника відпустила СБУ після допиту.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у фейсбук. Нагадаємо, що вчора, 1 квітня, представники Служби безпеки України затримали Романа Сеника – колишнього представника фракції ОПЗЖ.

Читайте також: Фракція ОПЗЖ в Одеській міськраді припинила існування

За його словами, правоохоронці здійснювали допит протягом кількох годин. В результаті Роману Сенику не пред'явили жодних звинувачень, з нього не брали жодних особистих зобов'язань.

У своєму відеозверненні депутат висвітлив свою позицію щодо воєнного вторгнення Росії на територію України.

Ця війна є нелюдська, беззмістовна та підла. Російська Федерація здійснила загарбницьке вторгнення в наші міста не місяць, а ще 8 років тому. Це війна проти суверенної, незалежної держави України і його українського героїчного народу, – зазначив Сеник.

Нагадаємо, що 28 березня перестала існувати партія ОПЗЖ в Одеській міській раді. Усі депутати залишили лави партії.

Вас це може зацікавити – Віолончелісти зіграли на тлі зруйнованих будинків: дивіться відео