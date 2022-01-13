Колишня дружина та син президента Казахстану Токаєва тісно пов’язані з Росією

Журналісти вказали на тісний зв'язок близьких казахського президента Касима-Жомарта Токаєва з Москвою. Мовиться про його колишню дружину та рідного сина.

З огляду на це, зазначили розслідувачі, не дивно, що Росія охоче погодилася ввести у Казахстан свої війська після прохання Токаєва. Хоча у російському МЗС при згадці про такі звинувачення згадують "про лукавого".

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За одним із припущення, заворушення у Казахстані в січні 2022 року – це наслідок "міжкланової боротьби" між людьми Токаєва та оточенням його попередника Нурсултана Назарбаєва. Журналісти "Радіо Свобода" и "Настоящее Время" спробували знайти зв'язок між оточенням чинного президента та Росією. З'ясувалося багато чого цікавого.

Колишня дружина – громадянка Росії

Про особисте життя Токаєва відомо небагато. У "Вікіпедії" вказано, що у нього був шлюб з Надією Давидівною Токаєвою, а на офіційному сайті президента – що він розлучений та має сина Тимура. У 2019 році місцевим ЗМІ вдалося сфотографувати на його руці обручку. Втім, на пізніших світлинах її вже не було. Казахські ЗМІ стверджували, що у Токаєвої є російське громадянство. Саме це, мовляв, і стало причиною розлучення, коли Касим-Жомарт прийшов до влади.

У Токаєвих була (або і є) нерухомість у Москві

У російському реєстрі й справді є повна тезка Токаєвої. Ба більше, у 2005 році вона була зареєстрована у Москві як підприємець, який здає нерухомість в оренду.

З Токаєвими пов'язаний й інший цікавий факт. Наприкінці 2021 року фонд Навального заявив, що Росреєстр прибирає зі своєї бази даних прізвища російських високопосадовців. Замість них пишуть "Російська Федерація". У розслідуванні мовиться й про колишню дружину та сина Токаєва. Раніше їх вказували власниками квартир у центрі Москви й, наприклад, будинку в Абрамцевому – селищі, яке називають "Генеральськими дачами".

"Формально єдиним поясненням цього може бути тільки те, що президент Токаєв є кадровим співробітником російських спецслужб", – припустили у розслідуванні фонду російського опозиціонера.



Токаєві та нерухомість у Москві / Скриншот

Токаєв-молодший називав Росію єдиним союзником Казахстану

Токаєву-молодшому – 37 років. На відміну від матері, він не має російського паспорта. Але розслідувачі пишуть, що він, найімовірніше, є одним із членів ради директорів російської будівельної фірми "Маяк". У річному звіті фірми вказано, що він є кандидатом політичних наук. Осіту здобував у Швейцарії.

Втім, і тут не обійшлося без "руки Кремля". Тимур навчався й у Дипломатичній академії Міністерства закордонних справ Росії. Його дисертація, до слова, стосувалася стратегії Казахстану щодо Заходу. Тимур наголошував, що єдиним союзником його країни є Росія.



Дисертація Тимура Токаєва – у відкритому доступі / Скриншот

Фірма "Маяк" кілька років потрапила у гучний скандал – все через забудову Химок, що під Москвою. Компанія хотіла звести житловий комплекс на місці стадіону й це не на жарт обурило місцевих мешканців. Попри низку мітингів, будівництво було завершене. Квартири там продаються і досі. Чи зараз Токаєв-молодший Тимур Токаєв є у раді директорів "Маяка" – невідомо.

Вже не Тимур, а Кемел

Тимур Токаєв керує благодійним фондом, названим на честь його діда – письменника Кемеля Токаєва. Він писав, зокрема, про радянських чекістів у Казахстані. До речі, на сайті фонду Кемеля Токаєва згадали про Тимура. Пишуть, що він "займається нерухомістю та технологічними стартап-проєктами".

Перед тим, як Касим-Жомарт став виконувачем обов'язків президента Казахстану, його син змінив ім'я на Тимур Кемел. Очевидно, що на честь діда. Відповідне посвідчення особи показали у ЗМІ. Інформація про зміну імені бізнесмена є й у підприємницьких реєстрах, але не у російських базах даних. З огляду на це, журналісти зазначили: або він більше не веде справ у Росії, або просто використовує для цього старе ім'я.