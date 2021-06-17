Колишню топпосадовицю "Приватбанку" заочно взяли під варту

Вищий антикорупційний суд 17 червня обрав запобіжний захід підозрюваній у справі "Приватбанку". Колишню керівницю одного з підрозділів установи Олену Бичихіну взяли під варту, однак заочно.

Сторона обвинувачення звернулася до ВАКС з клопотанням про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою за статтею, яка передбачає такі дії без участі підозрюваної.

Читайте також НАБУ оголосило в розшук підозрювану у справі "Приватбанку"

Деталі судового рішення

Суд ухвалив задовольнити це клопотання та взяв колишню топпосадовицю під варту заочно.

Щодо колишньої очільниці одного з підрозділів банківської установи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до її затримання і доставки до суду,

– йдеться в ухвалі.

Після цього планують вирішити питання застосування або цього запобіжного заходу, або його заміну його на більш м’який.

Можливості, які надає ухвала

Ця ухвала суду є підставою для ініціювання публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу червоної картки оповіщення. Вона дає можливість проведення розшуку, затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої екстрадиції жінки в Україну.

Нагадаємо, прокурори САП здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою колишніх топменеджерів "Приватбанку".

покинула територію України лише за тиждень до того, як відбулося затримання іншого фігуранта справи "Приватбанку" –

годом НАБУ оголосило її у розшук . Третім фігурантом цієї справи є ексголова правління банку Олександр Дубілет.

Досудове розслідування справи "Приватбанку": що відомо