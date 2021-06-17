Колишню топпосадовицю "Приватбанку" заочно взяли під варту

Вищий антикорупційний суд 17 червня обрав запобіжний захід підозрюваній у справі "Приватбанку". Колишню керівницю одного з підрозділів установи Олену Бичихіну взяли під варту, однак заочно.
Сторона обвинувачення звернулася до ВАКС з клопотанням про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою за статтею, яка передбачає такі дії без участі підозрюваної.
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Деталі судового рішення
Суд ухвалив задовольнити це клопотання та взяв колишню топпосадовицю під варту заочно.
Щодо колишньої очільниці одного з підрозділів банківської установи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до її затримання і доставки до суду,
– йдеться в ухвалі.
Після цього планують вирішити питання застосування або цього запобіжного заходу, або його заміну його на більш м’який.
Можливості, які надає ухвала
Ця ухвала суду є підставою для ініціювання публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу червоної картки оповіщення. Вона дає можливість проведення розшуку, затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої екстрадиції жінки в Україну.
Нагадаємо, прокурори САП здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою колишніх топменеджерів "Приватбанку".Довідка. Мовиться про Олену Бичихіну, яка покинула територію України лише за тиждень до того, як відбулося затримання іншого фігуранта справи "Приватбанку" – Володимира Яценка. З годом НАБУ оголосило її у розшук. Третім фігурантом цієї справи є ексголова правління банку Олександр Дубілет.
Досудове розслідування справи "Приватбанку": що відомо
- У грудні 2016 року, за день до визнання "Приватбанку" неплатоспроможним, топпосадовці на підставі неправдивих документів виплатили з грошей банку понад 136,89 мільйона гривень на користь пов'язаної з банком компанії.
- Дії зловмисників кваліфікували за статтею про розтрату та пособництво в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
- Наразі досудове розслідування у провадженні триває.