Колискова для Прип'яті: у "місті-привиді" презентували унікальну платівку

У Прип'яті серед зруйнованих будинків презентували унікальну колекційну платівку, до якої увійшли десять різноманітних композицій музикантів світу та України. Куратор проєкту "Звуки Чорнобиля" Валерій Коршунов каже, що трагедію та уроки людство зможе осмислити через десятки років.

В основі кожної композиції проєкту закладені характерні для зони відчуження звуки: тріск дозиметра, скрип оглядового колеса, шум рудого лісу, відлуння, гуркіт течії, навіть, звуки з середини Чорнобильської АЕС.​ Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що відомо про платівку

Платівка унікальна тим, що вініл у темряві світиться. А сама обкладинка з доданою реальністю, на якій за допомогою мобільного додатку CHRNBL портрети музикантів оживають та розповідають про написані пісні й своє враження від Чорнобиля.

Валерій Коршунов / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Вартість платівки також символічна — 1986 гривень. Таких примірників всього 500.

весь прибуток з продажу платівок піде на допомогу ліквідаторам та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.

В основу платівки увійшли композиції від ісландців GusGus, гурту KAZKA, техно діджея Bjarki, біт боксера Dub FX, французького гурту TELEPOPMUSIK, Сергія Міхалка та Олександра Чемерова, гуртів "Вагоновожатые", ATOMIC SIMAO та соло-виконавці — СТАСІК та KRUTЬ.

Вініл у темряві світиться / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Після презентації платівки у місті Прип'ять свою музикальну композицію представила композиторка сучасної експериментальної та електронної музики Zavoloka – українка, яка зараз мешкає у Берліні.

Виступ Zavoloka / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Живий виступ відбувся в темряві посеред будинків та біля дитячої школи. Валерій Коршунов розповів, що виконавиця створює як і музику, так і візуальний перфоменс.

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Зона відчуження / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Він зазначає, що для нього катастрофа на ЧАЕС є великою трагедією для України, уроками якої нехтували, бо було замовчування.

І зараз, через багато років, у нового покоління відбувається рефлексія на цю ситуацію, бо багато людей дізнаються про Чорнобиль, дізнаються щось нове, таке, чого раніше не знали. Насправді нам ще треба буде пройти великий етап переосмислення, бо зараз ще не відбулося загоєння цієї рани і я думаю, що через 10 – 20 років ми зможемо по-справжньому та без емоцій подивитися назад та осягнути, що це було. Валерій Коршунов Автор проєкту ARTEFACT, куратор проєкту "Звуки Чорнобиля"

Чоловік сподівається, що до цього часу людям вдасться винести всі уроки з Чорнобиля, зокрема, переосмислити своє ставлення до ліквідаторів.

Сподіваюся, що ми винесемо уроки від того, як радянська влада замовчувала, як їхня пропаганда зробила так, що ми забули, й зараз велика кількість людей вірить у різні фейки на тему Чорнобиля. Кілька років тому ми зробили дослідження, яке показало, що 60% українців не знають навіть дату аварії на ЧАЕС. Це просто жах,

– наголосив він.

Зона відчуження / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Куратор проєкту зазначив, що кияни живуть за 100 кілометрів від місця найбільшої техногенної катастрофи й мало що знають про це.

Ще до серіалу HBO ми казали, що мало хто знає про це, нас переконували в протилежному. А це тому, що ми живемо в інформаційних бульбашках. І якщо відступити трохи в бік, то люди й не цікавляться цим,

– зазначив чоловік.

60% українців не знають навіть дату аварії на ЧАЕС / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Нас це торкнулося, але ми не встигли це пережити"

За словами Коршунова, саме серіал, як художній продукт, допоміг українцям осягнути багато інформації для себе та переосмислити все. В ліквідації катастрофи взяли участь 600 тисяч українців. Тому багато хто став пригадувати, що в них батьки – ліквідатори та що вони переселені, додав він.

Зона відчуження / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Нас це торкнулося, але ми не встигли це пережити. Зараз приходить цей час. Експерти кажуть, що треба спочатку пережити це, а потім вже робити нормальну рефлексію. Мабуть, пізніше ми зможемо це зробити, але це не означає, що ми не повинні працювати з цією темою весь цей час. Я сподіваюся, що такі проєкти цьому допомагають,

– зазначив чоловік.

Велика кількість музикантів, каже чоловік, відвідала Чорнобиль. І не звичайними туристичними турами, а в ексклюзивних поїздках, щоб знайти натхнення та історію. Кожен музикант зміг показати зону відчуження з різних сторін.

Зона відчуження / Фото Аліни Туришин, 24 канал

І не з боку жалю якогось, а з боку того, як треба дивитися на цю проблему. Коли тобі кожен розповідає, як його це зачепило, то це дуже круто,

– додав він.

Валерій Коршунов розповів, що бачив як всі треки "народжуються". Він каже, що в кожного музиканта вийшов свій експеримент, де кожен по-різному розкрив тему Чорнобиля.

Разом із платівкою анонсували й продовження проєкту. В новому сезоні Sounds of Chоrnobyl. vol. 2: Radiation українські електронні музиканти Woo York, Voin Oruwu, Na Nich теж напишуть музичні композиції для проєкту та відіграють живі виступи у зоні відчуження, які будуть презентовані на YouTube вже найближчим часом.