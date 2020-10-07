Парламентські сателіти Ігора Коломойського вже навіть не приховують, що хочуть дострокових виборів до Ради. Про це, зокрема, нещодавно заявив багаторічний партнер олігарха – депутат групи "За майбунє" Ігор Палиця.

Мета цього – зруйнувати монобільшість, яка не допускає олігархічні фракції до прямого впливу на владу та закони. Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі висловив Сергій Лещенко.

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На його думку, після дострокових виборів "Слуга народу" не зможе набрати достатньо голосів для самостійного формування коаліції. Саме тому їм "підставить своє плече" Палиця з Коломойським.

Лещенко пояснив, що їхня ціль очевидна – згортання суду за "Приватбанк" в Лондоні, якого Коломойський боїться найбільше. Адже за брехню під присягою – там одразу в'язниця.

"Встигнути треба до початку весни 2021 року, коли заплановані слухання по суті за позовом "Приватбанку" в королівському суді щодо того, хто розграбував український банк", – зауважив автор відеоблогу.

Саме тому Палиця та Коломойський поспішають. Їм потрібна фіксація інтересів олігарха в економіці та розстановка людей на посади вже зараз і за будь-яку ціну,

– наголосив він.

Й додав, що дострокові вибори Ради, про які говорить Палиця, принесуть повну дезорганізацію на найближчі до березня місяці. Це і створить можливості згорнути Лондонський суд.

Інший варіант, який розглядають Коломойський та Палиця – це шантаж Банкової та створення квазікоаліції "Слуг народу" та проєкту "За майбутнє" без розпуску Ради, зазначив Лещенко.

Автор відеоблогу підкреслив: фактично, Коломойський шантажує тим, що дасть команду своїй групі всередині президентської політсили не голосувати за потрібні ОП рішення.

Дивіться повний випуску відеоблогу "Чесна політика" за 7 жовтня 2020: