Олігархи готуються до реваншу. Ігор Коломойський та його парламентські сателіти роблять ставку на дострокові вибори до Верховної Ради. Їхнім союзником у цьому стане Віктор Медведчук.

Інтереси Коломойського у Раді представляє група "За майбутнє", яке очолює Ігор Палиця – багаторічний партнер олігарха. Детальніше – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Дострокові вибори до Ради

В інтерв'ю партійній газеті "За майбутнє" Палиця вже не приховує: вони хочуть дострокових виборів до парламенту. Мета цього – зруйнувати монобільшість, яка не допускає олігархічні фракції до прямого впливу на владу та закони.

Зрозуміло, що після дострокових виборів "Слуга народу" не зможе набрати достатньо голосів для самостійного формування коаліції. Їм "підставить своє плече" Палиця з Коломойським.

Їх ціль очевидна – згортання суду за "Приватбанк" в Лондоні, якого Коломойський боїться найбільше. Бо там за брехню під присягою – одразу тюрма.

І встигнути треба до початку весни 2021 року, коли заплановані слухання по суті за позовом "Приватбанку" в королівському суді щодо того, хто розграбував український банк.

Саме тому Палиця та Коломойський поспішають. Їм треба фіксація інтересів олігарха в економіці та розстановка людей на посади вже зараз і за будь-яку ціну.



Український олігарх Ігор Коломойський / Фото "Укрінформ"

► Варіант перший і очевидний: це дострокові вибори Ради, про які говорить Палиця, які принесуть повну дезорганізацію на найближчі до березня місяці, що і створить можливості згорнути Лондонський суд.

► Варіант другий, який готують на кухні політичних рецептів Коломойського та Палиці – це шантаж Банкової та створення квазікоаліції "Слуг народу" та проєкту "За майбутнє" без розпуску Ради.

Фактично, Коломойський шантажує тим, що дасть команду своїй групі всередині "Слуги народу" не голосувати за потрібні Офісу Президента рішення.

І якщо раніше це було безрезультатно, то за літо Коломойський нібито "переконав" 15 депутатів. І тепер в умовах поганої дисципліни, що стала вже постійною для "слуг народу", олігарх може реально зривати голосування.

Раніше, якщо депутати Коломойського всередині "Слуги народу" не голосували, то дефіцит покривали завдяки групі аграрного лобі "Довіра". Але і тепер їх не вистачить для того, щоб компенсувати саботажників.

Показовим в цьому сенсі було голосування у вересні за внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій. "Слуги народу" дали тільки 188 голосів, при чому не голосували групи Коломойського і Авакова у повному складі.

Максимальне послаблення влади

Як повідомляють мої джерела, Коломойський зажадав пост міністра економіки для Ігоря Палиці, який би він суміщав з посадою віцепрем'єр-міністра. Плюс ще 25% посад в уряді.

Війна Палиці проти "слуг народу" може бути дуже образливою для чинної влади. Адже влітку 2019 року вони зробили все можливе, щоб Палиця та його соратники обралися до Ради. Проти них "Слуга народу" виставила відверто слабких конкурентів, щоб люди Коломойського спокійно перемогли.

Наприклад, "Слуга народу" виставила проти Палиці нікому невідомого лікаря-флеболога з Центру хірургії ока, а проти Батенка – секретаря-діловода загальноосвітньої школи.

Палиця не приховує, що вони зацікавлені у максимальному послабленні влади. Він вже озвучив план у своєму інтерв'ю УП, що олігархи виступають за зміну конституційного ладу в Україні. Аби перетворити її в парламентську республіку, а президенту залишити повноваження британської королеви.

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При цьому, всі питання вирішуватимуть олігархії через свої парламентські фракції. "Ми хочемо двопалатний парламент, де верхня палата представлятиме регіони. Потрібно звуження повноважень президента, він повинен бути з повноваженнями, як в Австрії, в Швейцарії, в Німеччині.

А ухвалювати рішення повинен парламент – нижня палата, яка обирається на всенародних виборах. І верхня палата, яка може блокувати в інтересах розвитку місцевого самоврядування безглузді рішення нижньої палати. Це наше бачення", – пояснював Палиця.



Народний депутат Ігор Палиця / Фото

Насправді таке бачення мають не тільки Коломойський з Палицею, але і всі олігархи України. В їхніх інтересах – ослаблення інституту президента до церемоніальних повноважень, а через парламент проводити вигідні олігархам рішення, де буде простіше домовлятися, заводячи ручні партії.

Логіка Палиці дуже спірна. Адже він хоче двопалатний парламент, а в прогресивному світі від них відмовляються як від бюрократичної надбудови. Такі дебати йдуть в Скандинавії.

По-друге, наводячи приклад повноважень президентів Швейцарії, Австрії та Німеччини, Палиця говорить про абсолютно різні інституції.

Довідка. В Австрії президента обирають всенародно. У Швейцарії президента як такого взагалі немає – ця функція раз на рік покладається на одного з членів Федеральної ради.



У Німеччині президента обирає орган, скликаний спеціально для цієї мети, який складається з депутатів Бундестагу і делегатів земельних парламентів.

Спільне тут тільки те, що в цих країнах президент не має реальної влади, чого і хочуть домогтися олігархи, щоб розділити всю країну як приз.

Про зв'язки Палиці та Коломойського

Ще показово, що в своїх виступах Палиця нападає на США та захищає Коломойського. При цьому, він явно наговорив зайвого. Бо вперше публічно визнав, що олігарх нев'їзний до США та ще й проти нього ФБР розслідує кримінальну справу. А тому Коломойський боїться залишати межі України.

Зв'язки Палиці та Коломойського сягають подій 20-річної давнини. Як зізнався Коломойський у суді Лондона, у 2002 році він домігся призначення Палиці керівником компанії "Укрнафта".

В обмін за це Коломойський і його партнер Боголюбов виплачували родині експрезидента Кучми половину прибутку "Укрнафти" і щомісяця перераховують 5 мільйонів доларів в "спеціальний фонд".

Коломойський стверджує, що цей фонд формувався для виборчої кампанії Леоніда Кучми на його третій термін. За словами Коломойського, в цілому вони перерахували в цю виборчу касу 100 мільйонів доларів.

ОПЗЖ – союзники Коломойського

Така от історія про ефективних менеджерів Палицю та Коломойського. І що показово – у сценарії дострокових парламентських виборів головним союзником Коломойського є ОПЗЖ. Ворожнеча цього олігарха з Медведчуком давно у минулому.

Зараз канали Коломойського та Медведчука просувають однакові сюжети про зовнішнє управління, Сороса та секретні лабораторії США в Україні. Ба більше, Палиця та Медведчук мають фактично одного члена в чинному уряді – це очільник МОЗ Максим Степанов.



Міністр охорони здоров'я Максим Степанов / Фото пресслужби Кабміну

Він є кумом Ігоря Палиці та одночасно висуванцем ОПЗЖ, за його призначення проголосували картки Медведчука, Суркіса та Льовочкіна.

І перед призначенням на посаду Степанов дав велике інтерв'ю ZIK – каналу Медведчука. Ніяких інформаційних приводів для цього не було, просто годину в прайм-тайм в комплементарному стилі.

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Я це все говорю до того, що реванш, який задумали Медведчук і Коломойський – це не примара і не фантазія. Це гра, яку вони будуть вести найближчі місяці. А ми маємо бути свідомі таємного сценарію, вимагаючи від влади запобігти цьому.