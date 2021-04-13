Коломойський і Ко проти "Приватбанку": чи допоможуть судді олігарху

Після перших підозр НАБУ менеджерам "Привату" часів Коломойського у криміналі на 136 мільйонів та на 8,2 мільярди гривень, їхні "господарі" вирішили активізувати свої судові процеси проти держави.

Мета – встигнути відіграти в корумпованих судах максимум для себе.

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Якнайбільше грошей, якими і далі можна корумпувати суди, політиків та інших чиновників. А ще незаконні рішення можна використати на свою користь в кримінальній справі НАБУ, або в справах ініційованих державним "Приватом" за кордоном.

Які три справи розгляне суд?

Завтра, 14 квітня, в різних судах будуть розглядатися три справи пов'язані з "Приватом":

у Верховному Суді – скарга на рішення заплатити 350 мільйонів доларів Суркісам;

скарга "Привату" в Північному апеляційному господарському суді на заборону обирати голову правління банку;

скарга "Привату" в Північному апеляційному господарському суді на свавільне рішення Господарського суду Києва, яке Коломойський хотів використати для затягування судового процесу в Делавері у США.

Колегія суддів Верховного Суду в складі Погрібного С. О. (суддя-доповідач), Ступак О. В. (головуючий), Гулейкова І. Ю., Олійник А. С. та Яремко В. В. розглядатиме касаційну скаргу на скандальну ухвалу Печерського суду, якою банк змушують заплатити офшорам Суркісів 350 мільйонів доларів.

Ще в 2017 році суддя Бортницька Печерського суду винесла таку ухвалу нібито для забезпечення позову. Тоді банк відмовився її виконувати, бо депозити офшорів Суркісів стали належати самому банку після націоналізації.

Щоб отримати ці гроші, Суркіси реанімували цю історію в 2020 році руками двох одіозних суддів Печерського суду.

Суддя Підпалий вирішив роз'яснити ухвалу Бортницької в лютому 2020 року з численними порушеннями закону і так, що вже фактично вирішив спір по суті до фінального рішення у справі.

У вересні 2020 року суддя Вовк задовольнив ще одну заяву офшорів в цьому спорі і вкотре зажадав виплатити Суркісам грошей. Тут раніше ми пояснювали, у чому незаконність цих рішень.

Чи стануть судді на сторону Коломойського?

Завтра стане зрозуміло чи підтримає цей треш колегія Верховного Суду.

Так само завтра стане відомо, чи готові в Північному апеляційному господарському суді допомагати Коломойському і далі блокувати конкурс на голову правління банку. Раніше його успішно заблокували в Господарському суді міста Києва з подачі профспілки асоційованої з олігархом.

Також у Північному апеляційному господарському суді розглянуть апеляцію на абсолютно свавільне рішення Господарського суду міста Києва. Завод феросплавів Коломойського подав надуманий позов до "Привату" тільки для того, щоб використати рішення українського суду для затягування судового процесу в Делавері. Тут ми детально юридичною мовою розписуємо зловживання суддів в цьому процесі.

Ми в ЦПК вже неодноразово фіксували зашкварені суддівські рішення на догоду олігарху. Вважаємо, що "приватні судді Коломойського" мають бути не просто відомі країні.

Саме тому ми починаємо збирати інформацію про таких суддів, аналізувати їх неоднозначні рішення та будемо публікувати на окремому ресурсі. Сюди обов'язково увійдуть усі незаконні рішення ОАСК, якими судді намагалися знівелювати націоналізацію. Адже судді, які обслуговують олігархічні інтереси, така сама загроза державі як і сам олігарх.

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Далі ця інформація лягатиме в основу подань для майбутніх санкцій, які ми обов'язково будемо ініціювати, як в Україні, так і за кордоном.

Дієвість санкційного механізму США на собі вже відчули сам Коломойський та його родина, посіпака Дубінський, партійний покровитель Суркісів Медведчук і багато інших українських "діячів". На черзі, судова шобла, яка їм допомагає.