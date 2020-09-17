Радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував одіозну заяву Марії Фокіною щодо її дідуся Вітольда Фокіна, заявивши, що Ігор Коломойський любить іноді потролити Володимира Зеленського. Інтерв'ю з онучкою члена української делегації в ТКГ вийшло саме на телеканалі олігарха.

Коломойський не грає проти Зеленського, просто іноді любить потролити в межах якогось свого розуміння світоустрою тощо, розповів Михайло Подоляк в ефірі "Нового времени".

До слова Фокін заявив, що не пам’ятає, як знайомився з Єрмаком і заступився за внучку

Водночас він запевнив, що Марія Фокіна сказала неправду, коли заявляла, що якимось чином посприяла призначенню дідуся в ТКГ через особисте знайомство з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Пропозицію очолити делегацію в ТКГ отримав Леонід Кравчук, а він уже запропонував деяких людей, яких він хотів бачити у складі цієї групи. З цими людьми йому буде комфортно працювати,

– пояснив радник голови ОПУ.

Разом з тим Михайло Подоляк заперечує, що це інтерв'ю розмістили на телеканалі Ігоря Коломойського з якоюсь політичною метою. Мовляв, там немає жодного подвійного сенсу.

"У цьому немає політики, подвійного сенсу, якоїсь історії реального призначення Фокіна в ТКГ. У цьому немає нічого, крім маленького "жовтого" скандального фрагментарного інтерв'ю", – заявив Подоляк.

Коротко про заяву Марії Фокіної: