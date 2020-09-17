"Коломойський любить потролити Зеленського": радник Єрмака пригадав яскравий приклад
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував одіозну заяву Марії Фокіною щодо її дідуся Вітольда Фокіна, заявивши, що Ігор Коломойський любить іноді потролити Володимира Зеленського. Інтерв'ю з онучкою члена української делегації в ТКГ вийшло саме на телеканалі олігарха.
Коломойський не грає проти Зеленського, просто іноді любить потролити в межах якогось свого розуміння світоустрою тощо, розповів Михайло Подоляк в ефірі "Нового времени".
До слова Фокін заявив, що не пам’ятає, як знайомився з Єрмаком і заступився за внучку
Водночас він запевнив, що Марія Фокіна сказала неправду, коли заявляла, що якимось чином посприяла призначенню дідуся в ТКГ через особисте знайомство з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Пропозицію очолити делегацію в ТКГ отримав Леонід Кравчук, а він уже запропонував деяких людей, яких він хотів бачити у складі цієї групи. З цими людьми йому буде комфортно працювати,
– пояснив радник голови ОПУ.
Разом з тим Михайло Подоляк заперечує, що це інтерв'ю розмістили на телеканалі Ігоря Коломойського з якоюсь політичною метою. Мовляв, там немає жодного подвійного сенсу.
"У цьому немає політики, подвійного сенсу, якоїсь історії реального призначення Фокіна в ТКГ. У цьому немає нічого, крім маленького "жовтого" скандального фрагментарного інтерв'ю", – заявив Подоляк.
Коротко про заяву Марії Фокіної:
- Марія Фокіна – це онучка першого прем'єр-міністра України, а нині заступника голови української делегації в ТКГ у Мінську Вітольда Фокіна. Дівчина заявила, що саме вона познайомила дідуся з Андрієм Єрмаком, після чого його призначили в ТКГ.
- Сама Фокіна, яка нині є співачкою і моделлю, стверджує, що знає чинного голову Офісу Президента України ще з дитинства. А в ситуації з переговорами в Мінську бачила, що "Андрюша потребує допомоги".
- До слова, на призначення Вітольда Фокіна наполягав особисто очільник ТКГ Леонід Кравчук. Він заявив, що хоче бачити там давнього колегу ледь не в перший день після власного призначення.