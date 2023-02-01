"Ти не ти, коли не випив кофє": мережа вибухнула мемами про Коломойського після візиту СБУ
Ранок 1 лютого для олігарха Ігоря Коломойського почався не з кави, а з візиту СБУ. Мережа миттю підхопила фото з обшуків і створила чимало мемів.
24 Канал зібрав для вас найкращі меми з мережі. Як реагують українці на обшуки в олігарха – читайте далі.
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Як мережа реагує на обшуки в Коломойського
Уранці телеграм-канали почали поширювати перші фото з обшуків у помешканні олігарха, що одразу викликало неабияку хвилю мемів у мережі.
Діти не зрозуміють, як це / Скриншот
У кожного свої хоббі / Скриншот
А й справді – чому так? / Скриншот
Усі ми трішки Коломойський, але є "але" / Скриншот
Напевно найжиттєвіший мем / Скриншот
Обережно, мем зі звуком / Скриншот
Це просто жах і безлад / Фото "Перша приватна мемарня"
...тому всі йдуть до тебе / Скриншот
З днем обшуків від СБУ
Ігор Коломойський не єдиний, до кого сьогодні навідалися співробітники СБУ, тож у мережі українці вже створили нове свято, з чим і вітають всіх.
І ми теж доєднуємося до вітань / Скриншот
Нагадаємо, що СБУ та БЕБ проводили обшуки в олігарха Ігоря Коломойського для того, щоб розслідувати махінації навколо "Укртатнафти", а також "Укрнафти".
Правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". У Службі безпеки додали, що "протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом"
Це вже не перший обшук в олігарха у цій справі. Минулого разу в нього вилучили гаджети.