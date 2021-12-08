Коломойський вийшов зі складу наглядової ради "плюсів"

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення переоформила п'ять ліцензій ТОВ "ТРК "Студія 1+1" через вихід зі складу наглядової ради "плюсів" олігарха Ігоря Коломойського.

Відповідне рішення щодо змін регулятор ухвалив під час засідання, яке відбулося у середу, 8 грудня.

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Сергій Лещенко зауважив, що спершу можна подумати, що начебто це пов'язано зі законом про деолігархізацію. Втім, такі дії можуть бути пов'язані з іншим.

Проте, найімовірніше, причина в іншому – через потрапляння Коломойського під санкції США,

– додав журналіст.

Санкції США проти Коломойського

США застосували санкції проти Коломойського та його сім'ї, заборонивши їм в'їзд до держави.

Підставою для цього стала діяльність олігарха на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках. Зокрема, спроби підірвати демократію та причетність до корупції.

Після цього у Зеленського наголосили, що потрібно долати систему, в якій домінують олігархи.

У лютому 2021 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірила сім телеканалів групи "1+1 медіа" на наявність у структурі власності дружини нардепа від ОПЗЖ Медведчука Оксани Марченко, але не виявила порушень.



Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу