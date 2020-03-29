Коломойський захищав і захищатиме свою позицію, – Гончарук про справу "Приватбанку"

Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що багато разів зустрічався з Ігорем Коломойським, і переконаний, що олігарх і далі відстоюватиме свою позицію щодо "Приватбанку".

У нього свої інтереси, і він наврядчи від них відступить. Про це експрем'єр зазначив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

Першу частину інтерв'ю з Гончаруком читайте тут Про справу "Приватбанку", зустрічі з Коломойським та можливість дефолту

"Залізти комусь в голову неможливо. Але Коломойський, очевидно, вважає, що націоналізація "Приватбанку" була незаконною, що щодо нього був вчинений злочин, і це рішення приймалося з політичних мотивів", – пояснив Гончарук.

Він цю позицію захищає і, я так розумію, що буде захищати. У кожного великого бізнесмена в цій країні є якісь інтереси,

– підкреслив експрем'єр.

Він додав, що коли його уряд працював по будь-якому об’єкту, ринку, таких конфліктних ситуацій було десятки, а то й сотні. "Наприклад, закриття грального бізнесу. Як ви думаєте, були люди, які з цього були незадоволені? Закриття нелегальних заправок. Були люди, які з цього наживалися, які були проти? З 1 лютого у нас фактично все дерево продається через онлайн-аукціони, схематоз закінчився. Були люди, які проти цього протестували? Звичайно, так. Таких прикладів я можу навести десятки", – наголосив Гончарук.

Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.



Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення. Наразі у справі "Приватбанку" триває понад 600 судів різного рівня.

Також він продовжив, що співпраця з МВФ є важливою зараз для України. І тому необхідно продовжувати рухатися у заданому курсі, зокрема – ухвалити так званий "антиколомойський" законопроєкт.

"Цей законопроєкт насправді набагато ширший, ніж просто про "Приватбанк", про Коломойського чи якихось окремих акціонерів. У нас в Україні взагалі, для розуміння так відверто, більш ніж 500 мільярдів проблемних кредитів у банківській системі. І величезна кількість банків була виведена з ринку Національним банком, тому це дуже звужене розуміння лише в контексті "Приватбанку". Але так, це правда, що МВФ саме в цьому законі зараз бачить основну перешкоду для подальшої співпраці", – пояснив експрем'єр.

Чому законопроєкт називають "антиколомойським"Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

Дивіться відео інтерв'ю з Олексієм Гончаруком у програмі "Перехресний допит"