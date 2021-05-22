Ув'язнення сприймав як оцінку "відмінно": у колонії помер білоруський політв'язень Ашурок

У колонії у Шклові пішов з життя білоруський політв'язень Вітольд Ашурок. Йому було 50 років.

Дату смерті активіста наразі не повідомили. Водночас відомо, що упродовж 2 останніх тижнів рідні не отримували від політв'язня листів.

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Родичам покійного повідомили, що причиною смерті стала зупинка серця.

Вітольд Ашурок: головне

Вітольд Ашурок був координатором руху "За свободу".

Чоловіка затримали ще 9 серпня 2020 року – у день виборів президента Білорусі.

За участь у мітингах активіста засудили до 20 діб: 15 – за участь у несанкціонованому заході, ще 5 – за неповагу до суду.

Водночас після закінчення терміну покарання, опозиціонера не випустили на волю.

У Ліді 18 січня Ашурока засудили до 5 років колонії суворого режиму. Судовий процес був закритим.

Ашурок у листах зізнавався, що сприймає покарання як оцінку "відмінно". За словами активіста, він "мав честь підняти факел повстання проти диктатури".

Опозиційну діяльність Ашурок розпочав ще приблизно 10 років тому. Зокрема, активіст протестував проти інтеграції Росії та Білорусі. У 2019 році він навіть вийшов у Ліді на індивідуальний пікет.