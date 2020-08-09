Дешево не буде: колонію Одеси, де бунтували ув'язнені, виставили на продаж
В Україні триває великий розпродаж в'язниць: черговим лотом стала колонія №51 в Одесі. Вона постраждала від пожежі в травні 2019 року, під час бунту засуджені її підпалили.
Через це більшість будівель там стали непридатними для використання. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в Facebook.
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Він зазначив, що площа об'єкту величезна – колонія займає 6 гектарів землі. При цьому, розташована в дуже привабливому місці – майже в центрі Одеси та неподалік від моря.
Малюська про продаж колонії №51 в Одесі: дивіться відео
Щоправда, міністр забув додати, що за кілька десятків метрів розташований найстаріший цвинтар Одеси. А також виправні заклади й СІЗО, які продовжують свою роботу.
Що відомо про бунт в колонії Одеси?27 травня у Південній виправній колонії №51 в Одесі в’язні влаштували бунт. Крім того, на території колонії спалахнула пожежа.
Серед причин бунту називають різні мотиви: погана якість їжі, корупція, жорстоке поводження, обшуки, які проводили у засуджених. Під час бунту в’язні взяли в заручники 3 медпрацівників та 3 охоронців, їх згодом звільнили.
Внаслідок інциденту постраждали 13 працівників установи. До установи стягнули військових Нацгвардії та спецназ, які придушили бунт.
Скільки коштуватиме такий лот – поки не відомо. Проте міністр запевнив, що дешево не буде. "Виручені гроші підуть на розбудову нової в'язничної інфраструктури. Іншу частину направимо до держбюджету, для фінансування всіх необхідних затрат", – пояснив він.