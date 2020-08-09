В Україні триває великий розпродаж в'язниць: черговим лотом стала колонія №51 в Одесі. Вона постраждала від пожежі в травні 2019 року, під час бунту засуджені її підпалили.

Через це більшість будівель там стали непридатними для використання. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в Facebook.

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Він зазначив, що площа об'єкту величезна – колонія займає 6 гектарів землі. При цьому, розташована в дуже привабливому місці – майже в центрі Одеси та неподалік від моря.

Малюська про продаж колонії №51 в Одесі: дивіться відео

Щоправда, міністр забув додати, що за кілька десятків метрів розташований найстаріший цвинтар Одеси. А також виправні заклади й СІЗО, які продовжують свою роботу.

Що відомо про бунт в колонії Одеси? 27 травня у Південній виправній колонії №51



Серед причин бунту називають різні мотиви: погана якість їжі, корупція, жорстоке поводження, обшуки, які проводили у засуджених. Під час бунту в’язні взяли в заручники 3 медпрацівників та 3 охоронців, їх згодом звільнили.



Внаслідок інциденту 27 травня у Південній виправній колонії №51 в Одесі в’язні влаштували бунт . Крім того, на території колонії спалахнула пожежа.Серед причин бунту називають різні мотиви: погана якість їжі, корупція, жорстоке поводження, обшуки, які проводили у засуджених. Під час бунту в’язні взяли в заручники 3 медпрацівників та 3 охоронців, їх згодом звільнили.Внаслідок інциденту постраждали 13 працівників установи . До установи стягнули військових Нацгвардії та спецназ, які придушили бунт.

Скільки коштуватиме такий лот – поки не відомо. Проте міністр запевнив, що дешево не буде. "Виручені гроші підуть на розбудову нової в'язничної інфраструктури. Іншу частину направимо до держбюджету, для фінансування всіх необхідних затрат", – пояснив він.

Довідка. Міністерство юстиції України розпочало великий розпродаж в'язниць. Усі операції здійснюватимуться через систему "Prozorro-Продажі". Першим під молоток піде "Ірпінський виправний центр (№ 132)".