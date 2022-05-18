Колону російських "Термінаторів" помітили на Луганщині: вартість машини – 2,3 мільйона

Росіяни хочуть "налякати" українських оборонців страшними назвами та дорогою технікою. Так на Луганщині зняли на відео цілу колону "Термінаторів" – бойових машин підтримки танків.

Вартість одного такого російського "Термінатора" – від 1 до 5 мільйонів доларів. При цьому ані місце, ані час появи БМПТ – невідомі.

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"Термінаторів" вантажили на залізниці ще у лютому

Для "Термінаторів" воєнні дії в Україні будуть дебютом. Відео, як чергове ноу-хау російського оборонпрому вантажать на залізничні платформи, з'явились ще наприкінці лютого – при чому ще до початку вторгнення. Загалом таких БМПТ у росіян лише 9 і наче усі послали перетворюватись на брухт в Україну.

Видання АрміяInform припускає, що "Термінатори" увійшли до одного з танкових батальйонів 90-ї Вітебсько-Новгородської гвардійської танкової дивізії. Вона дислокується у місті Чебаркуль Челябінської області.

Дивіться відео з новими російськими "Термінаторами" / Відео АрміяInform

Що відомо про БМПТ "Термінатор"

Це варіант багатоцільової бойової гусеничної машини вогневої підтримки на базі танка Т-72 або Т-90.

Росіяни запевняють, що у неї потужне озброєння та захист.

Начебто "Термінатори" здатні вражати піхоту, танки, БМП та навіть разом з ППО вести боротьбу проти гелікоптерів та літаків – на низькій швидкості та висоті.

"Термінатори" озброєні двома автоматичними гарматами калібру 30 міліметрів 2А42 та великокаліберним кулеметом.

Екіпаж машини складається з 5 осіб.

"Термінатори" випробували в Сирії

Виробляють БМПТ на "Уралвагонзаводі". Випробували росіяни ці машини в Сирії у 2017 році, а вже після цього поставили на озброєння.

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Скоро будуть нові трофеї, – ЗСУ

В телеграм-каналі "Оперативно. ЗСУ" теж оприлюднили відео з "Термінаторами". При цьому машини – добряче заляпані грязюкою. Очевидно, за логікою росіян, мають "лякати" українців вже своїм зовнішнім виглядом.

Дуже скрєпна назва. А ми скоро будемо мати нові трофеї. Подивимось на їхні чергові ексклюзивні технології,

– написали в соцмережах.

В 72-ій ОМБр імені Чорних Запорожців назвали точнішу ціну однієї російської БМПТ – 2,3 мільйона доларів. Ані ціною, ані назвою українські воїни не вражені, отож обіцяють незабаром перетворити "термінатори" на брухт.

Ще одне відео з "Термінаторами" / Відео з телеграм-каналів:

Які втрати ворога: дані станом на 18 травня

З 24 травня українські військові ліквідували 28 300 ворогів.

Лише за добу ця цифра зросла на 400 ворогів.

Також наші воїни знищили 1235 танків та понад 3 тисячі бойових броньованих машин, 586 артилерійських систем, 202 літаки та 167 гелікоптерів.

Також в переліку – 13 кораблів та катерів.

Дивіться у відео: зведення Генштабу за 18 травня